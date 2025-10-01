One Punch Man 3. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Çıkış tarihi belli oldu

Dünya genelinde son yıllarda anime izleyicisi artmaya başladı. Özellikle gençler arasında popüler bir hale gelen animeler yoğun bir ilgiyle takip ediliyor.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok animenin yeni sezonu da yayınlanmaya başladı. Dünyanın en popüler animelerinden biri olan Demon Slayer'ın yeni filmi sinemada gösterime girdi. Demon Slayer'ın ardından şimdi One Punch Man anime serisinin yeni sezonu için geri sayım başladı.

Serinin hayranları tarafından One Punch Man 3. sezon 1. bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

ONE PUNCH MAN 3. SEZON 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

One Punch Man'in açıklanan bilgilere göre 3. sezon 1. bölümü 12 Ekim 2025 tarihinde yayınlanacak. Anime serisinin özet bölümlerinin ise 5 Ekim 2025 tarihinde ekranlara geleceği duyuruldu.

Serinin ilk sezonu 2015'te, ikinci sezonu ise 2019 yılında yayınlanmıştı. 6 yılın ardından seri 3. sezonuyla birlikte ekranlara geri dönüyor.

ONE PUNCH MAN 3. SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?

One Punch Man anime serisinin 3. sezonunun 12 bölümden oluşacağı belirtildi. Sezonun bölümleri 1 haftalık periyotlar halinde düzenli olarak yayınlanacak.

ONE PUNCH MAN 4. SEZON ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

Popüler anime serisi One Punch Man'in 3. sezonun ardından 4. sezonuyla birlikte devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Anime serisinin 3. sezonunun bütün bölümlerinin yayınlanmasının ardından, 4. sezonla ilgili bilgilerin paylaşılması bekleniyor.