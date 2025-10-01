Menü Kapat
17°
Editor
 Hüseyin Bahcivan

One Punch Man 3. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Çıkış tarihi belli oldu

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte anime serilerinin de yeni sezonlara çıkış yapmaya başladı. İzleyiciler tarafından One Punch Man 3. sezon 1. bölümü ne zaman yayınlanacağı ise merak ediliyor. One Punch Man'in 3. sezonunun başlayacağı tarih duyuruldu.

One Punch Man 3. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Çıkış tarihi belli oldu
01.10.2025
01.10.2025
18:03

Dünya genelinde son yıllarda anime izleyicisi artmaya başladı. Özellikle gençler arasında popüler bir hale gelen animeler yoğun bir ilgiyle takip ediliyor.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok animenin yeni sezonu da yayınlanmaya başladı. Dünyanın en popüler animelerinden biri olan Demon Slayer'ın yeni filmi sinemada gösterime girdi. Demon Slayer'ın ardından şimdi One Punch Man anime serisinin yeni sezonu için geri sayım başladı.

Serinin hayranları tarafından One Punch Man 3. sezon 1. bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

One Punch Man 3. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Çıkış tarihi belli oldu

ONE PUNCH MAN 3. SEZON 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

One Punch Man'in açıklanan bilgilere göre 3. sezon 1. bölümü 12 Ekim 2025 tarihinde yayınlanacak. Anime serisinin özet bölümlerinin ise 5 Ekim 2025 tarihinde ekranlara geleceği duyuruldu.

Serinin ilk sezonu 2015'te, ikinci sezonu ise 2019 yılında yayınlanmıştı. 6 yılın ardından seri 3. sezonuyla birlikte ekranlara geri dönüyor.

One Punch Man 3. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Çıkış tarihi belli oldu

ONE PUNCH MAN 3. SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?

One Punch Man anime serisinin 3. sezonunun 12 bölümden oluşacağı belirtildi. Sezonun bölümleri 1 haftalık periyotlar halinde düzenli olarak yayınlanacak.

ONE PUNCH MAN 4. SEZON ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

Popüler anime serisi One Punch Man'in 3. sezonun ardından 4. sezonuyla birlikte devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Anime serisinin 3. sezonunun bütün bölümlerinin yayınlanmasının ardından, 4. sezonla ilgili bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

ETİKETLER
#yeni sezon
#Anime
#One Punch Man
#Demon Slayer
#Anime Filmleri
#Anime
#One Punch Man
#Demon Slayer
#Japon Anime
#Anime Serisi
#Anime Fragman
#Aktüel
