Ömer Çelik'ten komşu ülkeye Çelik Kubbe mesajı: Kimse yanlış işler peşinde koşmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'ndaki (MYK) görüşmelerin ardından Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çelik, Türkiye'nin yerli Çelik Kubbe sistemini tehdit olarak algılayan Yunanistan'ın ismini anmadan "Türkiye'nin gücü kimse için tehdit değildir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Suriye'deki PYD elebaşı Salih Müslim'in Adem-i merkeziyetçilik adı altında özerlik talep ederek "Yeni hükümet bunu reddederse bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız." sözleriyle ilgili konuşarak "Ademi merkeziyetçilik dediğinin fiili karşılığının ne olduğunu bilecek milli güvenlik bilincine sahibiz. Onun ademi merkeziyetçilik dediği şey aslında terör devletçiğidir." dedi.

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ni iptal eden mahkeme kararıyla ilgili soruya cevap veren Çelik, konunun MYK'da gündeme gelmediğini belirterek "Yargılama süreci devam ediyor. Biz siyasi partilerin bu şekilde gündeme gelmelerini istemeyiz." ifadelerini kullandı.

"NAZİLERİ BİLE GERİDE BIRAKACAK KATLİAM"

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Nazileri bile geride bırakacak katliam gerçekleştiriyorlar. Bütün dünyada Filistin'in tanınması yönünde çok anlamlı bir hareketlilik var. Bu hareketlilik karşısında ABD'nin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi çok yanlış olmuştur. Gerek Mahmud Abbas, gerek diğer yetkililerin vizelerinin iptal edilmesi hakkaniyetsiz bir karardır. Bu karardan geri dönülmesi gerekir. Filistinlilerin sesinin duyulması, meselenin doğası ve hakkaniyeti gereğidir. Filistin'in sesi olma konusunda en gür ses sayın Cumhurbaşkanımızdan çıkmaktadır. Filistin davası, Netanyahu'nun soykırım BM Genel Kurulu'na damga vuracaktır.

"ÇELİK KUBBE İLE SAVUNMA SANAYİMİZDE ÖNEMLİ BİR EŞİK GEÇİLDİ"

Zafer Haftası ayında önemli gelişmeler oldu. Çelik Kubbe konusunda geldiğimiz nokta, tüm dünyada yankılandı. Savunma sanayiimizde önemli bir eşik geçilmiş oldu. Bize ambargo uygulayanlar Türkiye'nin geldiği noktayı manşetlerinde yayınladılar. Savunma sanayiimizin geldiği nokta gurur vericidir. Bazı komşu ülkeler, Çelik Kubbe'nin kendileri için tehdit olduğunu iddia ediyor. Türkiye'nin gücü kimse için tehdit değildir. Ancak Doğu Akdeniz ve Ege'de kimse yanlış işler peşinde koşmamalıdır.

"MAVİ VATAN KONUSUNDAKİ GELİŞMELER ÇOK ÖNEMLİ"

Suriye'deki olaylar sebebiyle çok sayıda gemi Akdeniz'e gönderildi ki balıkçı teknesi koyacak yer kalmadı. Mavi Vatan konusunda gelişmeler çok kıymetli ve önemlidir. TEKNOFEST Mavi Vatan'ın hayata geçirilmesi de son derece önemlidir. Kahraman silahlı kuvvetlerimize bu teslimatların yapılması önümüzdeki dönem açısından son derece kıymetli sonuçlar doğuracaktır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye konusu her zaman gündemimizde. Sayın Cumhurbaşkanımız da açılış konuşmasında bu konuya değindi. TBMM'de kurulan komisyonun ortak noktası PKK'nın feshi. Biz terörsüz Türkiye derken PKK'nın bütün uzantılarının tamamının feshedilmesi gerektiğini bu sürecin başında ifade ettik. Suriye'de net bir şekilde gözlemliyoruz; silah bırakmaktan kaçınmak, merkezi yapıyı sabote edecek davranış içerisine girmek bütün bu davranışlar bu sürece karşı davranışlardı. Suriye'de başka bir plan peşinde koşanlar, Siyonizmin planının parçası olacaklar.

SALİH MÜSLİM'İN SÖZLERİ: DEDİĞİ ŞEY TERÖR DEVLETÇİĞİDİR

Salih Müslim'in açıklamalarını gördüm. Biz Şam'daki merkezi hükümetle çatışma gibi tutumun terörsüz Türkiye ile çatışma durumu olarak değerlendiriyoruz. Silah bırakmayı engellemeye çalışanların terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinde bu işi geciktirmeye, zamana oynamaya, sulandırmaya dönük yaklaşım olduğunu görüyoruz.

O açıklamada zaman zaman teröre destek verenler meşru kavramları tüketim merkezi olarak kullanırlar. Ademi merkeziyetçilik dediğinin fiili karşılığının ne olduğunu bilecek milli güvenlik bilincine sahibiz. Onun ademi merkeziyetçilik dediği şey aslında terör devletçiğidir. Biz devlet politikası olarak siyasi partilerin katılımıyla yüce mecliste kurulmuş komisyonla sürecin hedefine ulaşması için bu gayreti gösteriyoruz.

Burada süreci sabote etmek isteyen bazı devletler olduğunu görüyoruz. Özellikle siyonist soykırımcılık süreci boykot ediyor. Birileri siyasi manipülasyon yapıyor. Birisi PKK'nın kazanımdan, SDG'nin kazanımından bahsediyorsa bunu bir başkasının DEAŞ'ın kazanımından bahsetmesinin farkı yoktur. Bazı devletler adına konuşanların da üslup değiştirdiğini görüyoruz. Geçmişte tek Suriye'yi savunurken bugün federasyonun bir tık altı diye melez ifadeler kullanıyorlar. Arkasında başka organizasyonlar olan birtakım başka odaklar burada Suriye'de kaos stratejisinin peşinde koşuyorlar. Bunu net bir şekilde görüyoruz. İsrail'in buradaki yapılarıyla birlikte ortak düşünülmesi gerekmektedir.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİNİN İPTALİ KARARI

Konu MYK'da gündeme gelmedi. Bazı yayınlarda kayyum atandı deniyor ama yargılama süreci devam ediyor. Daha önceki bir CHP İl Yönetimini tekrar atanmış. Biz siyasi partilerin bu şekilde gündeme gelmelerini istemeyiz. Görüldüğü kadarıyla CHP yönetimi alınmış daha önceki bir CHP yönetimi oraya ihtiyati tedbir olarak getirilmiştir."