32°
Gündem
KPSS sınav yerleri açıkladı! İşte A Grubu'nun sınava gireceği yerler

On binlerce kamu personeli adayının merakla beklediği sınav sonucu açıklandı. ÖSYM, 13-14 Eylül’de yapılacak A Grubu Alan Bilgisi Sınavı için sınava giriş belgelerini erişime açtı. İşte detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınav yeri atamaları tamamlandı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile 'nin ais.osym.gov.tr adresinden sınava giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Belgeler, 3 Eylül 2025 saat 14.00'ten itibaren erişime açılacak.

KPSS sınav yerleri açıkladı! İşte A Grubu'nun sınava gireceği yerler

SINAV TAKVİMİ VE OTURUM BİLGİLERİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Alan Bilgisi oturumlarının ilki, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerini kapsayacak.

Aynı günün öğleden sonra oturumu ise saat 14.45'te yapılacak. Bu oturumda Hukuk, İktisat ve Maliye testleri yer alacak.

KPSS sınav yerleri açıkladı! İşte A Grubu'nun sınava gireceği yerler

14 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek üçüncü ve son oturumda ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri uygulanacak.

GİRİŞ SAATİNE DİKKAT

ÖSYM, adayların mağduriyet yaşamaması için sınav binasına giriş saatlerini de hatırlattı.

13 Eylül sabah oturumu: Saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak.

KPSS sınav yerleri açıkladı! İşte A Grubu'nun sınava gireceği yerler

13 Eylül öğleden sonra oturumu: Saat 14.30'dan sonra giriş yapılmayacak.

14 Eylül sabah oturumu: Saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak.

Adayların belirtilen saatlerden önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor.

#Gündem
