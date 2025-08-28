ÖSYM'den KPSS duyurusu! Giriş belgesi / giriş yerleri ekranı erişime açıldı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan adayların beklediği duyuru ÖSYM'den geldi. 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sınava giriş belgeleri adayların erişiminee açıldı. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için belgelerini çıktılı olarak yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

KPSS GRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandı .Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

KPSS SORGU EKRANINA ULŞAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!