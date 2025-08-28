Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

ÖSYM'den KPSS duyurusu! Giriş belgesi / giriş yerleri ekranı erişime açıldı mı?

ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınava giriş belgeleri ile ilgili flaş bir duyuru yaptı. Duyuruya göre 2025-KPSS A Grubu sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı açıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ÖSYM'den KPSS duyurusu! Giriş belgesi / giriş yerleri ekranı erişime açıldı mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 14:26

'na () hazırlanan adayların beklediği duyuru 'den geldi. 2025-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sınava giriş belgeleri adayların erişiminee açıldı. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için belgelerini çıktılı olarak yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, KPSS nereden ve nasıl alınır?

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025? Sınav 7 Eylül'de gerçekleştirilecek

KPSS GRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandı .Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

KPSS SORGU EKRANINA ULŞAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

ETİKETLER
#kpss
#kpss
#kamu personeli seçme sınavı
#ösym
#a grubu
#sınav giriş belgesi
#2025 kpss
#sorgulama ekranı
#sınav giriş yerleri
#Sınava Giriş Belgeleri
#2025 Kpss
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.