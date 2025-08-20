KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025? Sınav 7 Eylül'de gerçekleştirilecek

2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) kısa bir süre kaldı. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce üniversite mezunun gireceği sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül, Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Adaylar tarafından KPSS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı ise araştırılmaya başlandı.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından henüz KPSS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı hakkında bir duyuru yapılmadı. Ancak genel olarak ÖSYM sınav giriş belgelerini, sınavdan 7 ila 10 gün önce erişime açıyor.

Bu kapsamda 7 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun belgelerinin ağustos sonu - eylül başı gibi açıklanması bekleniyor.

13-14 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ise giriş belgelerinin 5-6 Eylül gibi açıklanacağı tahmin ediliyor. ÖSYM tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KPSS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

KPSS giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınabilecek. Adaylar AİS sistemine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak KPSS giriş belgelerine erişim sağlayabiliyorlar.

Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de KPSS giriş belgeleri alınabiliyor. Adayların sınava giderken mutlaka giriş belgelerini ve nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyetlerini yanında bulundurmaları gerekiyor.