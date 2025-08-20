Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025? Sınav 7 Eylül'de gerçekleştirilecek

ÖSYM tarafından KPSS Lisans sınavı 7 Eylül tarihinde düzenlenecek. Sınav tarihinin yakınlaşmasıyla KPSS sınav giriş belgeleri gündeme geldi. Adaylar tarafından KPSS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025? Sınav 7 Eylül'de gerçekleştirilecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 12:54

2025 'na () kısa bir süre kaldı. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce üniversite mezunun gireceği sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül, Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Adaylar tarafından KPSS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı ise araştırılmaya başlandı.

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025? Sınav 7 Eylül'de gerçekleştirilecek

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından henüz KPSS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı hakkında bir duyuru yapılmadı. Ancak genel olarak ÖSYM sınav giriş belgelerini, sınavdan 7 ila 10 gün önce erişime açıyor.

Bu kapsamda 7 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun belgelerinin ağustos sonu - eylül başı gibi açıklanması bekleniyor.

13-14 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ise giriş belgelerinin 5-6 Eylül gibi açıklanacağı tahmin ediliyor. ÖSYM tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025? Sınav 7 Eylül'de gerçekleştirilecek

KPSS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

KPSS giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınabilecek. Adaylar AİS sistemine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak KPSS giriş belgelerine erişim sağlayabiliyorlar.

Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de KPSS giriş belgeleri alınabiliyor. Adayların sınava giderken mutlaka giriş belgelerini ve nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyetlerini yanında bulundurmaları gerekiyor.

ETİKETLER
#kpss
#kamu personeli seçme sınavı
#ösym
#sınav tarihi
#Kpss 2025
#Sınav Yerleri
#Sınav Girmedg
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.