Galatasaray'ın transfer listesi sızdı: 8 futbolcunun adı

Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı Şampiyonlar Ligi’nde son 3 maçından galibiyetle ayrılarak bir üst tur için iddialı konuma gelen Galatasaray’ın Avrupa’da yakalayacağı başarı, kulübün ara transfer politikasına doğrudan etki edebilir.

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da gündemde yer alan en önemli isim, İtalya Serie A takımlarından Atalanta’da forma giyen Ademola Lookman.

Sarı-kırmızılılar, Lookman için ara transferde 40 milyon euroluk bir bütçe ayırabilir. Galatasaray, yaz transfer döneminde de yıldız futbolcuyla ilgilenmişti.

Ara transferde orta saha ve stoper hattına yapılacak takviyelerin de gündeme gelebileceği ifade edildi. Orta saha için adaylar arasında Club Brugge’den Raphael Onyedika’yla birlikte Hakan Çalhanoğlu ve Frank Anguissa’nın listede yer aldığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların stoper transferi içinse listesindeki isimler arasında Mohammed Salisu, Strahinja Pavlovic, Calvin Bassey ve Lucas Beraldo'nun yer aldığı aktarıldı.

Galatasaray'ın ilgilendiği isimler arasından en yüksek piyasa değerine sahip isim 40 milyon euro ile Ademola Lookman. Listedeki diğer isimlerin güncel piyasa değerleri şöyle: