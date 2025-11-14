Menü Kapat
14°
Spor
 Onur Kaya

Galatasaray'ın transfer listesi sızdı: 8 futbolcunun adı

Son 3 yılın lig şampiyonu olan ve bu sezon Avrupa'da da büyük başarılar hedefleyen Galatasaray, devre arasında en az 3 oyuncu transfer etmeyi planlıyor. Sarı kırmızılı ekibin stoper, kanat ve orta saha bölgelerine takviye yapacağı öğrenildi. Bu kapsamda yönetimin elindeki transfer listesinde adı geçen isimler ortaya çıktı.

KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 04:23
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 04:23

Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı ’nde son 3 maçından galibiyetle ayrılarak bir üst tur için iddialı konuma gelen ’ın Avrupa’da yakalayacağı başarı, kulübün ara politikasına doğrudan etki edebilir.

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da gündemde yer alan en önemli isim, İtalya Serie A takımlarından ’da forma giyen Ademola Lookman.

Sarı-kırmızılılar, Lookman için ara transferde 40 milyon euroluk bir bütçe ayırabilir. Galatasaray, yaz transfer döneminde de yıldız futbolcuyla ilgilenmişti.

Ara transferde orta saha ve stoper hattına yapılacak takviyelerin de gündeme gelebileceği ifade edildi. Orta saha için adaylar arasında Club Brugge’den Raphael Onyedika’yla birlikte Hakan Çalhanoğlu ve Frank Anguissa’nın listede yer aldığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların stoper transferi içinse listesindeki isimler arasında Mohammed Salisu, Strahinja Pavlovic, Calvin Bassey ve Lucas Beraldo'nun yer aldığı aktarıldı.

Galatasaray'ın ilgilendiği isimler arasından en yüksek piyasa değerine sahip isim 40 milyon euro ile Ademola Lookman. Listedeki diğer isimlerin güncel piyasa değerleri şöyle:

  • Mohammed Salisu - 10 milyon Euro
  • Strahinja Pavlovic - 18 milyon Euro
  • Raphael Onyedika - 20 milyon Euro
  • Lucas Beraldo - 25 milyon Euro
  • Hakan Çalhanoğlu - 25 milyon Euro
  • Frank Anguissa - 27 milyon Euro
  • Calvin Bassey - 28 milyon Euro
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#atalanta
#Ademola Lookman
#Lookman
#Onyedika
#Spor
