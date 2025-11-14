Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD'dan açıklama

Kategoriler
Ege Denizi açıklarında gece saatlerinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 4,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin 3,9 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 8,6 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.