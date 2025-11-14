Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD'dan açıklama

Ege Denizi açıklarında gece saatlerinde deprem meydana geldi.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1989098028062429269

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3,9 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 8,6 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.