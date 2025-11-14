Menü Kapat
Güney Afrika’dan Filistinlilere kucak açan karar: 153 sığınmacı ülkeye alındı

Güney Afrika Cumhuriyeti, sığınma talebinde bulunan ancak pasaportlarında İsrail'in çıkış damgası olmadığı için Johannesburg havalimanında uçakta bekletilen 153 Filistinli sığınmacının ülkeye girişine izin verdi. İşte detaylar...

Güney Afrika’dan Filistinlilere kucak açan karar: 153 sığınmacı ülkeye alındı
Sınır Güvenliği Otoritesi (BMA) tarafından yapılan açıklamada, Kenya aktarmalı bir uçuşla O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'na gelen 153 Filistinli sığınmacının ülkeye kabul edildiği duyuruldu.

Güney Afrika’dan Filistinlilere kucak açan karar: 153 sığınmacı ülkeye alındı

Bu kişilerin, Filistin pasaportu sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret edebilmesini sağlayan vize muafiyetleri çerçevesinde kabul edildikleri belirtildi.

"Gift of the Givers" adlı insani yardım kuruluşunun organizasyonuyla mülteci statüsü talebiyle ülkeye gelen 153 Filistinli, pasaportlarındaki eksik damga nedeniyle yaklaşık 13 saat boyunca uçakta bekletilmişti.

