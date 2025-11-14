Güney Afrika’dan Filistinlilere kucak açan karar: 153 sığınmacı ülkeye alındı

Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesi (BMA) tarafından yapılan açıklamada, Kenya aktarmalı bir uçuşla Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'na gelen 153 Filistinli sığınmacının ülkeye kabul edildiği duyuruldu.

Bu kişilerin, Filistin pasaportu sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret edebilmesini sağlayan vize muafiyetleri çerçevesinde kabul edildikleri belirtildi.

"Gift of the Givers" adlı insani yardım kuruluşunun organizasyonuyla mülteci statüsü talebiyle ülkeye gelen 153 Filistinli, pasaportlarındaki eksik damga nedeniyle yaklaşık 13 saat boyunca uçakta bekletilmişti.