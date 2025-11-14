Alanya’da dehşet verici saldırı: Yolda yürüyen Ukraynalı kadının yüzünü çizdi!

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yolda yürüyen A.H. isimli Ukraynalı kadın, karşı yönden gelen A.T. isimli erkek şahısla karşılaştı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle A.T., kadına önce yumrukla saldırdı, ardından elindeki sert bir cisimle A.H.'nin yüzüne derin bir çizik attı.

Saldırının hemen ardından şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan A.H.’nin yüzüne hastanede dikiş atıldı.

Polis ekipleri, olay anına ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganın A.T. olduğunu belirledi ve şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.