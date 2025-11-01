Menü Kapat
Gündem
Anne yüreği acıya dayanamadı! Oğluna ulaşamayınca Kayseri'den Antalya'ya gelmişti

Antalya'ya yerleşen oğlundan haber alamayan anne feryadıyla yürek dağladı. Annesinin yanından 10 gün önce Antalya'ya gelerek buradaki evine yerleşen genç adam ölü bulundu. Kayseri'den Antalya'ya oğlunu aramaya giden kadın ''Ocağım söndü, ikinci kez ciğerim yandı. Ben mahvoldum" ifadeleriyle yürek acıttı.

IHA
01.11.2025
01.11.2025
’da saat 10.00'da Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak üzerinde 3 katlı apartmanın 2'nci katında üzücü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, memleketi Kayseri'de bulunan annesinin yanından 10 gün önce Antalya'ya gelerek buradaki evine yerleşen Onur Doker'den (37) haber alamayan annesi gece saatlerinde Fatma B., Antalya'ya geldi.

Anne yüreği acıya dayanamadı! Oğluna ulaşamayınca Kayseri'den Antalya'ya gelmişti

GENÇ ADAM YERDE YATARKEN BULUNDU

Kuzeyyaka Mahallesi'nde oğlunun oturduğu eve gelen anne kapıyı açamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak oğluna 10 gündür ulaşamadığı ve kapının açılmadığını belirterek yardım istedi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, merdiven yardımıyla balkondan daireye giren polis ekipleri genç adamı yerde yatar vaziyette buldu.

Anne yüreği acıya dayanamadı! Oğluna ulaşamayınca Kayseri'den Antalya'ya gelmişti

"OCAĞIM SÖNDÜ, BEN MAHVOLDUM"

Doker'in 1 haftadan daha uzun süre hayatını kaybettiği belirlenirken yoğun koku nedeniyle ekipler çalışmakta zorlandı. Daire içerisinde inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ve büro amirliği ekipleri ağır koku nedeniyle maske ile incelemelerde bulundu. Oğluna ulaşamayınca Kayseri'den Antalya'ya gelen ve polis ekiplerinin çalışmasını dışarıda gözyaşları içerisinde izleyen anne yakınlarıyla telefonla görüşürken söylediği "Onurum gitti, oğlum gitti. Ocağım söndü, ikinci kez ciğerim yandı. Ben mahvoldum" sözleri yürekleri dağladı.

Anne yüreği acıya dayanamadı! Oğluna ulaşamayınca Kayseri'den Antalya'ya gelmişti

Ekiplerin incelemesinin ardından Doker'in cansız bedeni kesin nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara’daki komşu cinayetinde yeni detay! Bu kavga ilk değildi
ETİKETLER
#antalya
#ölüm
#cinayet
#olay
#Olayın Ayrıntıları
#Gündem
