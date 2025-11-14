Menü Kapat
 Ali Osman Polat

MÜSİAD Belçika'da Emirdağ OSB zirvesi: "Para kazanmak istiyorsanız buraya geleceksiniz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika, Brüksel'de düzenlediği geniş katılımlı programla Afyonkarahisar Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ndeki cazip yatırım fırsatlarını Belçika iş dünyasına tanıttı. Toplantıda, Emirdağ OSB'nin ulaştığı 680 milyon dolarlık ihracat seviyesi ve sunulan ciddi vergi muafiyetleri ön plana çıktı. İşte detaylar...

MÜSİAD Belçika'da Emirdağ OSB zirvesi:
Brüksel'deki programa, 'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, Afyonkarahisar milletvekilleri, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Büyükelçi Tantekin, ile Türkiye arasında güçlü ekonomik bağlar olduğunu hatırlatarak önemli bir gelişmeye işaret etti:

"Belçika Prensesi Astrid başkanlığında 2026'da Türkiye'ye ekonomik misyon ziyareti öngörülüyor. Misyona federal bakanlar, bölge başbakanları ve ticaret ajanslarının yanı sıra iş dünyasının yoğun katılımı bekleniyor."

EMİRDAĞ: "TÜRKİYE'NİN SAYILI FABRİKALARININ ADRESİ"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar'ın termal ve gastronomi alanlarında ciddi atılımlar yaptığını belirterek, Emirdağ'ın bölgenin en hızlı gelişen ve çeken 'sine sahip olduğunu söyledi.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ise yatırımcılara çağrıda bulundu:

"Para kazanmak istiyorsanız Emirdağ'a geleceksiniz. Emirdağ OSB, 680 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı. Türkiye'nin sayılı fabrikaları Emirdağ’da bulunuyor ve en büyük lastik fabrikasının da yakında burada açılacağını belirterek, OSB'de ciddi vergi muafiyetleri ve uygun arsa fiyatları olduğunu kaydetti."

