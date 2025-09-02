Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Gündem
 Merve Yaz

İzmir'de su krizi büyüyor! Tam 32 saat sürecek

İzmir'deki altyapı sorunları nedeniyle süren su kesintileri farklı boyutlara ulaştı. 8 ilçede zorunlu olarak uygulanan 32 saatlik su kesintilerinin ardından yaşanan kriz farklı bir boyuta taşındı. Vatandaşlar ise isyanda...

İzmir'de su krizi büyüyor! Tam 32 saat sürecek
'de barajlarındaki suyun azalması nedeniyle ilçelerde devam ediyor. Yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların yetersiz kalması nedeniyle içme suyu barajlarındaki doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. Su seviyesindeki düşüş, kentin çeşitli ilçelerinde planlı su kesintilerini beraberinde getirdi.

İzmir'de su krizi büyüyor! Tam 32 saat sürecek

İZSU'nun yaptığı açıklamaya göre kesintiler özellikle Bornova, Karşıyaka, Buca, Konak, Bayraklı ve Gaziemir ilçelerinde belirli aralıklarla devam ediyor.

Vatandaşlar gün boyu suya erişimde zorluk yaşarken, kesintilerin günlük hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

İzmir'de su krizi büyüyor! Tam 32 saat sürecek


30 Ağustos'ta Menemen Yahşelli hattında meydana gelen arıza nedeniyle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Gaziemir'in tamamı ile Konak, Karabağlar ve Menemen'in bazı mahallelerinde yaklaşık 32 saat su verilemedi.

İZSU, Gördes Barajı'nın devre dışı kalmasının ardından Tahtalı'daki rezervi korumak için üç ilçede dönüşümlü olarak gece 23.00-05.00 saatlerinde kesintiler uygulandığını açıkladı.

Ağustos ayında da Bornova'nın 40'tan fazla mahallesinde bakım çalışmaları nedeniyle 6 saatlik planlı kesintiler yapılmıştı.

HER GECE BELLİ SAATLERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK

Son olarak 1-2 Eylül tarihlerinde Bornova'da bazı mahalleler 31 saat, Çiğli'de ise 14 saat susuz kalırken; Buca, Foça, Karaburun, Narlıdere ve Ödemiş'te de 2 ila 6 saat arasında değişen kesintiler yaşandı. Vatandaşların günlük yaşamını zorlayan kesintiler, barajlardaki su seviyesinin düşük seyretmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde de devam edecek.

İzmir'de su krizi büyüyor! Tam 32 saat sürecek

3 Eylül'den sonra da her gece 23:00-05:00 saatlerinde planlı su kesintileri yapılacak.

Vatandaşlar ise uzun süren kesintiler karşısında mağduriyet yaşarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU su tasarrufu çağrılarını sıklaştırıyor.

