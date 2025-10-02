Türkiye'den flaş 'Sumud Filosu' hamlesi! Soruşturma başlatıldı

Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu, gece saatlerinde İsrail donanması tarafından kuşatıldı. Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 15 gemiye baskın yapıldı. 28'i Türk 200'den fazla aktivist uluslararası sularda alıkonulurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş br hamle geldi. İsrail saldırısına yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRMEKTEDİR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan 24 vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu’nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” “Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması”, “Nitelikli Yağma”, “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir" denildi.