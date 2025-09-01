Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
29°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ankara su kesintisi 1 Eylül 2025! Altındağ, Keçiören, Gölbaşı'nda sular ne zaman gelecek belli oldu

Bugün Ankara'nın birçok bölgesinde yaşanan su kesintisinin ardından vatandaşlar suların geleceği saati araştırmaya başladı. ASKİ, 1 Eylül Pazartesi günü meydana gelecek olan arıza bakım çalışmalarını duyurdu.

Ankara su kesintisi 1 Eylül 2025! Altındağ, Keçiören, Gölbaşı'nda sular ne zaman gelecek belli oldu
'da bugün bazı bölgelerde su arızası yaşanıyor. Erken saatlerde başlayan arıza bakım çalışmaları sürerken , , gibi bölgelerde yaşanıyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ SON DAKİKA 1 EYLÜL 2025

Bugün Ankara'da bazı bölgelerde yaşanacak olan su kesintilerinin biteceği saat ASKİ tarafından duyuruldu. İşte günün kesinti yaşanacak bölgeleri ve saatleri:

YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 01.09.2025 15:00 – 23:00
Neden: Kesikköprü Hamsu İletim Hattında ani arıza → İvedik Temiz Su Arıtma Depo seviyesi düşmüş, şehir içi ana isale hatlarında su yetersizliği.
Etkilenen Yerler: Memlik Mahallesi tamamı, Güneykent Bahçelievler Yapı Kooperatifi, Dervişler Sitesi, 3602 Cadde, Yakacık Mahallesi (3585 Cadde civarı üst kotlar, 3847-4050-4048-3607 sokak civarı), Yakacık Mahallesi Bağlar Mevkii, Yakacık Oyuklu TOKİ Blokları, Kaletepe Mahallesi bir kısmı, Güventepe Mahallesi bir kısmı, Güzelyaka Mahallesi, Ergenekon Mahallesi bir kısmı, Pamuklar Mahallesi alt kotlar.

Ankara su kesintisi 1 Eylül 2025! Altındağ, Keçiören, Gölbaşı'nda sular ne zaman gelecek belli oldu

GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 01.09.2025 22:00 – 02.09.2025 06:00
Neden: Ø 600 Ductil içme suyu hattında branşman bağlantısı (planlı kesinti).
Etkilenen Yerler: Hacılar Mahallesi, Hacı Hasan Mahallesi, Hacımuratlı Mahallesi, Ballıkpınar Mahallesi, Yavrucuk Mahallesi, Topaklı Mahallesi, Oyaca Mahallesi, Gökçehöyük Mahallesi, İkizce Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesi bir kısmı.

Ankara su kesintisi 1 Eylül 2025! Altındağ, Keçiören, Gölbaşı'nda sular ne zaman gelecek belli oldu

ANKARA KEÇİÖREN, ETİMESGUT SULAR NE ZAMAN GELECEK?

KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 31.08.2025 17:00 – 01.09.2025 08:55
Neden: Kesikköprü Hamsu İletim Hattında ani arıza → depo seviyesi düşmüş, ana isale hattında hava oluşma riski.
Etkilenen Yerler: Keçiören üst kotlar, Sincan Saraycık, Fatih Mahallesi üst kotlar, Etimesgut Bağlıca, TOKİ Turkuaz, Yapracık, Yenimahalle üst kotlar.

ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 31.08.2025 17:45 – 01.09.2025 16:00
Neden: Kesikköprü Ana İletim Hattında arıza (plansız su kesintisi).
Etkilenen Yerler: Atayurt Mahallesi, Şehit Ali Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi geneli.

Ankara su kesintisi 1 Eylül 2025! Altındağ, Keçiören, Gölbaşı'nda sular ne zaman gelecek belli oldu

AKYURT
Arıza Tarihi: 01.09.2025 12:30 – 17:00
Neden: Müteahhitin bağlantı çalışması sırasında abone içme suyu şebeke hattında arıza.
Etkilenen Yerler: Akyurt Yıldırım Mahallesi.

ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 01.09.2025 12:30 – 17:00
Neden: Gültepe Mahallesi 2059. sokaktaki içme suyu şebeke hattında arıza.
Etkilenen Yerler: Gültepe Mahallesi’nin bir kısmı (TOKİ Blokları).

TGRT Haber
