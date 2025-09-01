Ankara su kesintisi 1 Eylül 2025! Altındağ, Keçiören, Gölbaşı'nda sular ne zaman gelecek belli oldu

Ankara'da bugün bazı bölgelerde su arızası yaşanıyor. Erken saatlerde başlayan arıza bakım çalışmaları sürerken Yenimahalle, Etimesgut, Keçiören gibi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ SON DAKİKA 1 EYLÜL 2025

Bugün Ankara'da bazı bölgelerde yaşanacak olan su kesintilerinin biteceği saat ASKİ tarafından duyuruldu. İşte günün kesinti yaşanacak bölgeleri ve saatleri:

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 01.09.2025 15:00 – 23:00

Neden: Kesikköprü Hamsu İletim Hattında ani arıza → İvedik Temiz Su Arıtma Depo seviyesi düşmüş, şehir içi ana isale hatlarında su yetersizliği.

Etkilenen Yerler: Memlik Mahallesi tamamı, Güneykent Bahçelievler Yapı Kooperatifi, Dervişler Sitesi, 3602 Cadde, Yakacık Mahallesi (3585 Cadde civarı üst kotlar, 3847-4050-4048-3607 sokak civarı), Yakacık Mahallesi Bağlar Mevkii, Yakacık Oyuklu TOKİ Blokları, Kaletepe Mahallesi bir kısmı, Güventepe Mahallesi bir kısmı, Güzelyaka Mahallesi, Ergenekon Mahallesi bir kısmı, Pamuklar Mahallesi alt kotlar.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 01.09.2025 22:00 – 02.09.2025 06:00

Neden: Ø 600 Ductil içme suyu hattında branşman bağlantısı (planlı kesinti).

Etkilenen Yerler: Hacılar Mahallesi, Hacı Hasan Mahallesi, Hacımuratlı Mahallesi, Ballıkpınar Mahallesi, Yavrucuk Mahallesi, Topaklı Mahallesi, Oyaca Mahallesi, Gökçehöyük Mahallesi, İkizce Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesi bir kısmı.

ANKARA KEÇİÖREN, ETİMESGUT SULAR NE ZAMAN GELECEK?

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 31.08.2025 17:00 – 01.09.2025 08:55

Neden: Kesikköprü Hamsu İletim Hattında ani arıza → depo seviyesi düşmüş, ana isale hattında hava oluşma riski.

Etkilenen Yerler: Keçiören üst kotlar, Sincan Saraycık, Fatih Mahallesi üst kotlar, Etimesgut Bağlıca, TOKİ Turkuaz, Yapracık, Yenimahalle üst kotlar.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 31.08.2025 17:45 – 01.09.2025 16:00

Neden: Kesikköprü Ana İletim Hattında arıza (plansız su kesintisi).

Etkilenen Yerler: Atayurt Mahallesi, Şehit Ali Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi geneli.

AKYURT

Arıza Tarihi: 01.09.2025 12:30 – 17:00

Neden: Müteahhitin bağlantı çalışması sırasında abone içme suyu şebeke hattında arıza.

Etkilenen Yerler: Akyurt Yıldırım Mahallesi.

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 01.09.2025 12:30 – 17:00

Neden: Gültepe Mahallesi 2059. sokaktaki içme suyu şebeke hattında arıza.

Etkilenen Yerler: Gültepe Mahallesi’nin bir kısmı (TOKİ Blokları).