29°
 Hüseyin Bahcivan

İzmir Buca su kesintisi ne zaman bitecek? 1 Eylül Bornova, Güzelbahçe, Çeşme su kesintisi yaşanıyor

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre İzmir'in Buca ilçesinde yaklaşık 6 saat sürecek su kesintisi meydana gelecek. Vatandaşlar tarafından İzmir Buca su kesintisi ne zaman biteceği merak ediliyor. 1 Eylül Pazartesi günü yaşanacak olan İzmir su kesintileri açıklandı.

İzmir Buca su kesintisi ne zaman bitecek? 1 Eylül Bornova, Güzelbahçe, Çeşme su kesintisi yaşanıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 14:55

Bugün (1 Eylül 2025 Pazartesi) 'in birçok ilçesinde yaşanıyor. tarafından açıklanan bilgilere göre , Çeşme, Foça, , , Narlıdere, Menderes, Kemalpaşa, Karabağlar ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.

İZSU tarafından İzmir su kesintilerinin ne zaman sona ereceği duyuruldu. Vatandaşlar tarafından İzmir Buca su kesintisi ne zaman sona ereceği araştırılıyor.

İzmir Buca su kesintisi ne zaman bitecek? 1 Eylül Bornova, Güzelbahçe, Çeşme su kesintisi yaşanıyor

İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 1 EYLÜL?

İzmir'in Buca ilçesinde saat 13.30 sıralarında su kesintisi başladı. Ana boru arızasında meydana gelen arızadan dolayı vanaların kapatılması nedeniyle yaşanan su kesintisi yaklaşık 6 saat sürecek. Bölgeye tekrardan saat 19.00 sıralarında suların tekrardan verilmesi bekleniyor. İZSU tarafından açıklanan su kesintisinden etkilenen bölgeler şöyle:

"ADATEPE, AKINCILAR, ATATÜRK, AYDOĞDU, BARIŞ, BELENBAŞI, BUCA KOOP, CUMHURİYET, ÇAĞDAŞ, ÇALDIRAN, ÇAMLIK, ÇAMLIKULE, ÇAMLIPINAR, DİCLE, DOĞANCILAR, DUMLUPINAR, EFELER, FIRAT, GAZİLER, GÖKSU, GÜVEN, HÜRRİYET, İNKILAP, İNÖNÜ, İZKENT, KARANFİL, KAYNAKLAR MERKEZ, KOZAĞAÇ, KURUÇEŞME, LALELİ, MENDERES, MURATHAN, MUSTAFA KEMAL, SEYHAN, ŞİRİNKAPI, VALİ RAHMİ BEY, YAYLACIK, YENİGÜN, YEŞİLBAĞLAR, YILDIZ, YILDIZLAR, YİĞİTLER, ZAFER, 29 EKİM"

İzmir Buca su kesintisi ne zaman bitecek? 1 Eylül Bornova, Güzelbahçe, Çeşme su kesintisi yaşanıyor

İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ise Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı ve Yelki Mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Öğlen saat 13.00 sıralarında başlayan su kesintisinin saat 20.00 civarında sona ereceği tahmin ediliyor. Pompa arızasından dolayı bölgeye su verilmediği aktarıldı.

İzmir Buca su kesintisi ne zaman bitecek? 1 Eylül Bornova, Güzelbahçe, Çeşme su kesintisi yaşanıyor

İZMİR SU KESİNTİSİ 1 EYLÜL

Bornova su kesintisi

Atatürk, Evka 4, İnönü ve Kızılay mahallelerinde yaşanan su kesintisinin saat 15.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

Çeşme su kesintisi

16 Eylül mahallesinde yaşanan su kesintisinin saat 17.00 sıralarında sona ereceği tahmin ediliyor.

Foça su kesintisi

Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde saat 10.02 itibarıyla su kesintisi meydana geldi. Ana boru arızası nedeniyle yaşanan su kesintisi 16.00 sıralarında sona erecek.

İzmir Buca su kesintisi ne zaman bitecek? 1 Eylül Bornova, Güzelbahçe, Çeşme su kesintisi yaşanıyor

Narlıdere su kesintisi

Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale ve 2. İnönü mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında başlayan su kesintisi 7 saat sonra sona erecek.

Menderes su kesintisi

Sancaklı Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi meydana geldi. Kesintinin saat 15.30 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

Kemalpaşa su kesintisi

Kemalpaşa ilçesinde ise Halilbeyli ve Ulucak İstiklal mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Halilbeyli Mahallesine 17.30 civarında, Kemalpaşa Mahallesine ise 16.30 sıralarında suların tekrardan verilmesi bekleniyor.

Karabağlar su kesintisi

Yaşar Kemal mahallesinde yaşanan su kesintisinin saat 16.10 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

