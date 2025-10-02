Menü Kapat
18°
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Dünyanın ilk yarım trilyoneri: Musk'ın serveti 500 milyar doları gördü

Forbes'un gerçek zamanlı Milyarderler Listesi'ndeki verilere göre, dün akşam Türkiye saatiyle 22.30 itibarıyla Musk'ın serveti 500 milyar doları gördü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 09:05

Üst Yöneticisi (CEO) , serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti.

'un gerçek zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre, dün akşam Türkiye saatiyle 22.30 itibarıyla Musk'ın serveti 500 milyar doları gördü.

İşlem gününün sonunda ise Musk'ın serveti 499,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Musk'ın servetindeki artışta, Tesla hisselerindeki toparlanmanın yanı sıra girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX'in değer kazanması etkili oldu.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kazandı.

Forbes'un Milyarderler Listesi'nde Musk'ı, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg izledi.

Serveti Ağustos 2020’de 100 milyar doları aşan Musk, Ocak 2021’de yaklaşık 190 milyar dolarlık servetiyle ilk kez dünyanın en zengin kişisi unvanını elde etmişti.

Elon Musk'tan Wikipedia'ya yapay zeka destekli rakip: 'Grokipedia' geliyor
Elon Musk'ın babası Errol Musk 3 kez çocuklarına cinsel istismardan soruşturma geçirdi iddiası
ETİKETLER
#elon musk
#tesla
#yapay zeka
#forbes
#Servet Yıldırım
#Teknoloji
