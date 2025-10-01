Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Elon Musk'tan Wikipedia'ya yapay zeka destekli rakip: 'Grokipedia' geliyor

Yapay zeka şirketi xAI, Wikipedia'ya rakip olacak "Grokipedia" adlı açık kaynaklı bilgi platformunu duyurdu. Grok yapay zekasıyla desteklenecek proje, hataları otomatik düzeltecek ve sınırsız erişim sunacak.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 09:48

'a ait yapay zeka şirketi , Wikipedia'ya alternatif olacak yeni bir platform üzerinde çalışıyor. "Grokipedia" adı verilen proje, Musk'a göre popüler açık kaynaklı ansiklopedinin çok ötesinde bir gelişim sağlayacak.

Musk, projeyi salı günü X hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Girişimci, takipçilerini xAI'a katılmaya davet ederek Grokipedia'yı "Wikipedia'dan çok daha iyi, açık kaynaklı bir bilgi deposu" olarak tanımladı. Ayrıca platformun halka tamamen açık olacağını, kullanımda herhangi bir kısıtlama bulunmayacağını belirtti.

Elon Musk'tan Wikipedia'ya yapay zeka destekli rakip: 'Grokipedia' geliyor

GROKIPEDIA, HATALARI OTOMATİK DÜZELTECEK

destekli sistemin temel hedefi, hataları otomatik olarak düzeltmek ve içeriklerin doğruluğunu güvence altına almak olacak. Musk, "Grokipedia'yı inşa ediyoruz" ifadelerini kullanarak projenin "Wikipedia'ya kıyasla büyük bir gelişim" olacağını vurguladı.

Musk'ın paylaşımında, teknoloji girişimcisi ve yatırımcı David Sacks'in görüşleri de yer aldı. Sacks, Wikipedia'yı "umutsuzca taraflı" olmakla suçladı ve platformun "sol görüşlü aktivistlerden oluşan bir ordu" tarafından yönetildiğini öne sürdü. Bu aktivistlerin Wikipedia'da biyografilerini güncel tutarak "makul düzeltmelerle savaştıklarını" söyledi.

Elon Musk'tan Wikipedia'ya yapay zeka destekli rakip: 'Grokipedia' geliyor

Sacks, söz konusu eleştiriyi Tucker Carlson'ın, Wikipedia'nın kurucu ortaklarından Larry Sanger ile yaptığı röportajı izledikten sonra gündeme getirdi. Cryptopolitan'a göre Sanger, Carlson'a Wikipedia tarafından yasaklanan ve onaylanan kaynakların listesini gösterdi.

Onaylanan kaynaklar arasında Mother Jones, GLAAD, The New York Times ve The Washington Post bulunurken; yasaklı listede Fox News, The New York Post, The Federalist ve Breitbart News yer aldı. Sanger, Carlson'a yasaklanmış kaynakların görüşler için kullanılabileceğini, ancak gerçek kaynaklar olarak kullanılamayacağını söyledi.

Elon Musk'tan Wikipedia'ya yapay zeka destekli rakip: 'Grokipedia' geliyor

Elon Musk'ın Wikipedia'ya yönelik eleştirileri geçmişte de gündeme gelmişti. 2022 yılında "recession" kelimesinin bir hafta içinde 180'den fazla kez düzenlenmesini taraflılığa örnek göstermiş, bir yıl sonra ise platformun tarafsızlığı ve şeffaflığı konusunda soru işaretleri olduğunu dile getirmişti.

Sohbet botu ChatGPT'ye 'anne' özelliği geldi
Bataryası şişen akıllı yüzük kullanıcıyı hastanelik etti! Samsung'dan açıklama geldi
#elon musk
#yapay zeka
#xaı
#Grokipedia
#Wikipedia
#Bilgi Deposu
#Tarafsızlık
#Teknoloji
