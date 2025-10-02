Menü Kapat
18°
Dünya
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Sumud Filosu'nda bulunan sunucu İkbal Gürpınar herkesi ağlattı! 'Gazze'ye ulaşamazsak...'

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu'nda bulunan 15 gemiye İsrail donanması tarafından baskın yapıldı. Filoda yer alan sunucu İkbal Gürpınar müdahale sonrası yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Gürpınar, 'Hala umudumuz var ama ulaşamazsak diye oyuncakların bir kısmını poşetleyip denize attık" ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler...

Özge Sönmez
02.10.2025
02.10.2025
'ye yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu gece saatlerinde saldırıya uğradı. Tüm dünyanın gözü önünde donanması 15 gemiye asker çıkararak baskın düzenledi. Aralarında 28 Türk vatandaşının da olduğu 200 aktivist alıkonuldu. Yaşanan baskınlar canlı olarak yayınlanırken, filoda bulunan sunucu İkbal Gürpınar'dan ağlatan bir video geldi.

Sumud Filosu'nda bulunan sunucu İkbal Gürpınar herkesi ağlattı! 'Gazze'ye ulaşamazsak...'

"ÇOCUKLARA ULAŞSIN BUNLAR NE OLUR"

Saldırıların devam ettiği söyleyen Gürpınar, "Kıyamet koparken ağaç dikmek gibi. İnşallah ulaşacağız hala umudumuz var ama olur da ulaşamazsak diye oyuncakların bir kısmını poşetleyip denize attık. Ulaştır Ya Rabbi. Çocuklara ulaşsın bunlar ne olur" ifadelerini kullandı.

Sumud Filosu'nda bulunan sunucu İkbal Gürpınar herkesi ağlattı! 'Gazze'ye ulaşamazsak...'
