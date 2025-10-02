Sumud Filosu'nda bulunan sunucu İkbal Gürpınar herkesi ağlattı! 'Gazze'ye ulaşamazsak...'

Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu gece saatlerinde saldırıya uğradı. Tüm dünyanın gözü önünde İsrail donanması 15 gemiye asker çıkararak baskın düzenledi. Aralarında 28 Türk vatandaşının da olduğu 200 aktivist alıkonuldu. Yaşanan baskınlar canlı olarak yayınlanırken, filoda bulunan sunucu İkbal Gürpınar'dan ağlatan bir video geldi.

"ÇOCUKLARA ULAŞSIN BUNLAR NE OLUR"

Saldırıların devam ettiği söyleyen Gürpınar, "Kıyamet koparken ağaç dikmek gibi. İnşallah ulaşacağız hala umudumuz var ama olur da ulaşamazsak diye oyuncakların bir kısmını poşetleyip denize attık. Ulaştır Ya Rabbi. Çocuklara ulaşsın bunlar ne olur" ifadelerini kullandı.