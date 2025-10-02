Sumud Filosu'nda bulunan Bekir Develi'den açıklama! 'İlahilerle Gazze'ye gidiyoruz'

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, gece saatlerinde İsrail donanması tarafından kuşatıldı. Filoda yer alan 15 gemiye baskın yapılırken, çok sayıda aktivist de alıkonuldu. Filoda bulunan isimlerden Bekir Develi, Gazze'ye doğru yol aldıklarını belirterek İsrail donanmasının tacizlerini anlattı. "Korkuyor musunuz?" diye soranlara gönlünüz rahat olsun diyerek ‘Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed’ ilahisini söyledi.