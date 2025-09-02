Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Kadıköy su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 2-3 Eylül İSKİ Kadıköy'de suların saat kaçta geleceğini duyurdu

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 2 Eylül akşam saatlerinde su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi bazı mahallelerde 3 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam edecek. Vatandaşların gündeminde Kadıköy su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği yer alıyor.

Kadıköy su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 2-3 Eylül İSKİ Kadıköy'de suların saat kaçta geleceğini duyurdu
02.09.2025
02.09.2025
Su ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından 'de bakım ve onarım çalışması yapılacağı duyuruldu. Çalışma kapsamında 12 mahallede 11 ila 15 saat arasında su kesintisinin yaşanacağı belirtildi.

Vatandaşlar tarafından Kadıköy ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

Kadıköy su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 2-3 Eylül İSKİ Kadıköy'de suların saat kaçta geleceğini duyurdu

KADIKÖY SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 2-3 EYLÜL?

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Kadıköy'ün Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fenerbahçe, Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar, Merdivenköy mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

2 Eylül Salı günü akşam saat 21.00'da başlayacak olan su kesintisi 3 Eylül'e kadar devam edecek.

Kadıköy su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 2-3 Eylül İSKİ Kadıköy'de suların saat kaçta geleceğini duyurdu

KADIKÖY SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Kadıköy'de su kesintisi açıklanan bilgilere göre Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe mahallelerinde 3 Eylül Çarşamba günü saat 08.00 itibarıyla sona erecek.

Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde ise sular 3 Eylül Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren tekrardan verilmeye başlanacak.

İSKİ su kesintisinin Kadıköy ilçesi Koşuyolu Mahallesi, Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi, Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde gerçekleştirilecek olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle yaşanacağını duyurdu.

