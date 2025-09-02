Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Zaferin adasından zaferin şehrine kardeşlik köprüsü

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Uluslararası Gençlik Programları kapsamında, Afyonkarahisar Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenen “Zaferin Adasından Zaferin Şehrine Kardeşlik Köprüsü Projesi” başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zaferin adasından zaferin şehrine kardeşlik köprüsü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 19:26

Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenen “Zaferin Adasından Zaferin Şehrine Köprüsü Projesi”, ve Afyonkarahisar gençleri arasında kültürel bağları güçlendirmeyi, kardeşlik, dayanışma ve dostluk köprüleri kurmayı amaçlıyor.

Beş gün sürecek program boyunca gerçekleştirilecek kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlerin ortak tarihsel ve kültürel değerler üzerinden kaynaşması hedefleniyor. Bu süreçte Afyonkarahisarlı 50 genç de KKTC’den gelen akranlarına eşlik edecek; böylece karşılıklı tanışma ve kaynaşma fırsatı doğacak.

GENÇLERE YENİ İLHAMLAR

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusuyla tamamlanacak proje, bağımsızlık ruhunu ve birlik–beraberlik anlayışını genç nesillere aktarmayı amaçlıyor. Yetkililer, bu projeyle iki coğrafya arasında güçlü bir kültürel köprünün kurulacağını, gelecek yıllarda yürütülecek diplomatik ilişkilerde bu buluşmaların gençlere yeni ilhamlar sunacağını ifade etti.

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER TANINACAK

Programa katılan de Türkiye’yi çok sevdiklerini, ancak ayrıntılı tanıma ve gezme fırsatı bulamadıklarını, bu proje sayesinde yeni birikimler kazanacak olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. KKTC’li gençler ayrıca Afyonkarahisar’ın proje kapsamında seçilmesinin kendilerini ayrıca memnun ettiğini vurgulayarak, “Bu tarih ve şehrine ilk defa geliyoruz. Kültürel zenginliklerini tanıyacak ve tarihî yerlerini gezecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyız.” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Spor
#kktc
#afyonkarahisar
#gençler
#sanat
#Kültür
#Kardeşlik
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.