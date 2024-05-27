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Çorum'da ürküten deprem

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
27 May 2024 17:01 - Güncelleme : 27 May 2024 17:07
Çorum&#039;da ürküten deprem

Son dakika haberi: Çorum'un Dodurga ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde saat 16.30 sıralarında 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre deprem yerin 2.4 km derinliğinde meydana geldi. Yetkililer tarafından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

SON DEPREMLER

Marmara Denizi'nde saat 00.38'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği AFAD tarafından 7 kilometre olarak açıklandı. İstanbul'da özellikle Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri ilçelerinde hissedilen deprem kısa süreli panik oluşturmuştu.

Çorum'da ürküten deprem - 1. Resim

26 Mayıs'ta AFAD tarafından depremin Muğla açıklarında ve 3.9 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da deprem olmadan 5 saniye önce 'Muğla'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderilmişti.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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