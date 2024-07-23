"Çözen Kazanır Ekstra" sonuçları (23 Temmuz) açıklandı! İşte ilk 10'a giren isimler

23 Temmuz 2024 11:53 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:54

Her gün, 5 bin TL’lik hediye çekinden iPhone 15’e kadar birçok farklı ödüller yarışmanın birincisine armağan ediliyor. Gelecek ödüller arasında araba, arsa ve evin olacağı yarışma programı 30 dakika sürerken yarışmacılara 15’er soru soruluyor.

SONUÇLAR TGRTHABER.COM VE SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDA

“Çözen Kazanır Ekstra” programına katılan yarışmacılar arasında birinci olan ve ilk on sıraya giren isimlerin listesiyle birlikte cevap anahtarları da tgrthaber.com ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılıyor.

23 TEMMUZ 2024 TARİHLİ ÇÖZEN KAZANIR EKSTRA’DA İLK 10’A GİREN YARIŞMACILARIN İSİMLERİ

Seyircileri ekran başından interaktif bir deneyime sürükleyen Çözen Kazanır Ekstra yarışma programına katılmak için hiçbir mülakat ve başvuru şartı bulunmuyor. Programa katılmak isteyen izleyiciler evde veya herhangi bir yerden dahil olabiliyor. Çözen Kazanır Ekstra programına katılım için yoğunluk yaşamamak adına şimdi de başvurabilirsiniz.

Çözen Kazanır Ekstra programına katılmak için sadece bir akıllı telefon, bilgisayar veya tabletinizin olması yeterli oluyor. TGRT Haber'in öncelikle resmi yarışma sitesine Telefon numaranız, e-mail adresiniz veya Google hesabınız ile giriş yapmanız gerekiyor.

Giriş yaptıktan sonra yarışmanın başlamasını beklemeniz yeterli olacak. Yarışma başladığında Aygül Aydın tarafından sorular televizyon ekranlarında sorulacak. İzleyiciler ise cevapları telefon, bilgisayar veya tabletlerinden yanıtlayacak.