Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Artık İzmir'e gitmeyeceksiniz' diyerek açılışını yaptı: Aydın'a dev şehir hastanesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın Şehir Hastanesinin açılışını yaptı. Şehre yapılan dev sağlık projesinin açılışında kurdele kesmeden öne konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydınlılar'ın artık İzmir'e gitmek zorunda kalmayacağına dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 19:13

Aydın'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış törenlerine katıldı. Son olarak sağlık alanında heyecanla beklenen Aydın Şehir Hastanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Artık İzmir'e gitmeyeceksiniz' diyerek açılışını yaptı: Aydın'a dev şehir hastanesi

"ARTIK İZMİR VEYA FARKLI İLLERE GİTMEYE GEREK YOK"


Bin 300 yatak kapasiteli hastanenin Aydın halkına birinci sınıf sağlık hizmeti sunacağını ifade eden Erdoğan, "Her şeyden önce bugün Aydın’ımıza böyle muhteşem bir eseri kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Aydın Şehir Hastanemiz çok farklı bir imkana bu vesile ile kavuşacak ve atılacak bu adımla beraber Aydın’da onkolojiyle ilgili de adımları atacağız. Artık Aydın halkı, İzmir’e gitmek veya farklı bir ile gitmek durumunda kalmayacak. Bu gördüğünüz muhteşem eser artık Aydın’ın çevre illere gitmesini asla gerektirmeyecek. Bundan böyle Aydın kendi bünyesinde bu ihtiyaçlarını giderebilecek. Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın’ımıza yaraşır bir eser oldu. Bin 300 yatak kapasiteli hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. 65,5 milyarlık yatırım değerine sahip ve her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın’ımıza kazandırıyoruz. Aydınımız bu şehir hastanesi ile çok daha farklı çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Artık İzmir'e gitmeyeceksiniz' diyerek açılışını yaptı: Aydın'a dev şehir hastanesi


Kurdele kesim törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Daha sonra hastaları da ziyaret eden Erdoğan, ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.
140 bin metrekareye kurulan ve 65,5 milyar TL yatırım büyüklüğü bulunan Aydın Şehir Hastanesi’nde 365 adet poliklinik, 34 ameliyathane, nükleer tıp merkezi, 2 bin 269 araçlık açık ve kapalı 2 otoparkı, 16 adet yanık, 250 adet yoğun bakım yatağı, 3 adet MR, 3 adet tomografi, 45 adet diyaliz cihazı bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Depremde yaşananlar şimdi mi aklına geldi?
En beğenilen siyasetçi açıklandı! Ankete Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu: Dikkat çeken fark
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.