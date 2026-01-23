Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

En beğenilen siyasetçi açıklandı! Ankete Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu: Dikkat çeken fark

ORC Araştırma yine dikkat çeken bir ankete imza attı. Ankette katılımcılara en çok beğendikleri siyasi parti liderleri soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir farkla zirvede yer alırken onu Özgür Özel ve Devlet Bahçeli takip etti.

En beğenilen siyasetçi açıklandı! Ankete Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu: Dikkat çeken fark
ORC Araştırma 26 ilde gerçekleştirilen ve 2 bin 150 kişinin katıldığı bir anket çalışması yürüttü. Ankette katılımcılara; siyasi parti liderlerinin isimleri tek tek okunarak, "Her biri için ayrı ayrı beğeni durumunuzu belirtir misiniz?" sorusu yönetildi.

En beğenilen siyasetçi açıklandı! Ankete Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu: Dikkat çeken fark

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVEDE

yüzde 42,5 ile halk arasında en çok beğenilen lider olarak kayda geçerken onu yüzde 36,8 oranıyla CHP lideri Özgür Özel takip etti.

En beğenilen siyasetçi açıklandı! Ankete Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu: Dikkat çeken fark

HANGİ SİYASİ PARTİ LİDERİ DAHA ÇOK BEĞENİLİYOR?

  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,5
  • Özgür Özel: Yüzde 36,8
  • Devlet Bahçeli: Yüzde 23,1
  • Mustafa Destici: Yüzde 17,4
  • Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 17,1
  • Ümit Özdağ: Yüzde 14,7
  • Tuncer Bakırhan: Yüzde 13,9
  • Mahmut Arıkan: Yüzde 13,1
  • Fatih Erbakan: Yüzde 12,5
  • Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 10,2
En beğenilen siyasetçi açıklandı! Ankete Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu: Dikkat çeken fark
ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#Siyaset
#Popülarite
#Anket
#Chp Özgür Özel
#TÜRKİYE
#Gündem
