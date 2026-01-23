En beğenilen siyasetçi açıklandı! Ankete Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu: Dikkat çeken fark

Kategoriler
ORC Araştırma 26 ilde gerçekleştirilen ve 2 bin 150 kişinin katıldığı bir anket çalışması yürüttü. Ankette katılımcılara; siyasi parti liderlerinin isimleri tek tek okunarak, "Her biri için ayrı ayrı beğeni durumunuzu belirtir misiniz?" sorusu yönetildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 42,5 ile halk arasında en çok beğenilen lider olarak kayda geçerken onu yüzde 36,8 oranıyla CHP lideri Özgür Özel takip etti.