Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı açıklamada bulundu. Açıklamada liderlerin Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ticaret başta olmak üzere iş birliğini artıracak somut hamleler yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz’de seyrüsefer emniyetini tesis etmek için Rusya ve Ukrayna ile temaslar gerçekleştirdiğini, Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde gerçekleşen SİHA saldırısından üzüntü duyduklarını belirterek geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Başbakanı Radev’i, 11-12 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.