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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 21:01
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 21:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefonda görüştü. Görüşmede Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin sağlanması ele alınırken Erdoğan, Radev'i COP31 Zirvesi'ne davet etti.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 21:01
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 21:15

Cumhurbaşkanı , Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini tesis etmek için Rusya ve Ukrayna ile temaslar gerçekleştirdiğini belirtti.
Erdoğan, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde gerçekleşen SİHA saldırısından üzüntü duyduklarını belirterek geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i, 11-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı açıklamada bulundu. Açıklamada liderlerin -Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldığı belirtildi.

"İKİLİ İLİŞKİŞLERİ VE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR ATILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ticaret başta olmak üzere iş birliğini artıracak somut hamleler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

KARADENİZ'DEKİ SEYRÜSEFER EMNİYETİ 

Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz’de seyrüsefer emniyetini tesis etmek için Rusya ve Ukrayna ile temaslar gerçekleştirdiğini, Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde gerçekleşen SİHA saldırısından üzüntü duyduklarını belirterek geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

ERDOĞAN RADEV'İ COP31 İÇİN DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Başbakanı Radev’i, 11-12 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.

 

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ETİKETLER
#Türkiye
#Bulgaristan
#Recep Tayyip Erdoğan
#rumen radev
#Cop31 Liderler Zirvesi
#Gündem
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