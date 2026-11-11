Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti.

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Antalya'da düzenlenen COP31 alanına zeytin fidanı dikti.
AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 81 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında, dünya liderleriyle birlikte COP31 alanında zeytin fidanı dikti."