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 | Baran Aksoy
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GİRİŞ:
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saat ikonu 11:17
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte COP31 alanında zeytin fidanı dikti. Erdoğan bugün yapılan COP31 Liderler Zirvesi'nde de Türkiye'nin iklim vizyonunu anlatacak.

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Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 11:47

Cumhurbaşkanı , 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 'da düzenlenen alanına zeytin fidanı dikti.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Antalya'da düzenlenen COP31 alanında dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti.
Etkinlik, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinlikleri çerçevesinde yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti.
AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından bu durum paylaşıldı.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti

DÜNYA LİDERLERİ DE FİDAN DİKTİ

'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 81 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında, dünya liderleriyle birlikte COP31 alanında zeytin fidanı dikti."

https://x.com/akparti/status/2120428841974083976

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#Antalya
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cop31
#Milli Ağaçlandırma Günü
#Gündem
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