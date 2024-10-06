Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Türkiye'den sel felaketi ile boğuşan Bosna-Hersek'e yardım eli

06 Ekim 2024 20:43 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 20:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketiyle ilgili taziye ve dayanışma mesajı yayımladı. Sel felaketinde hayatını kaybeden 18 kişi için başsağlığı dileyen Erdoğan, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Türkiye'nin Bosna halkına yardım elini uzattığını belirten Erdoğan, "İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1.050 battaniye, 1.130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz" dedi.

Erdoğan, "AFAD, Kızılay ve TİKA gibi kuruluşlarımız aracılığıyla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersek’teki kardeşlerimize uzatıyoruz" ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin bölgeye yönelik yardım çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Özellikle Jablanica, Konjic ve Fojnica kentlerinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, 40 kişiyi bulmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

TÜRKİYE'DEN BOSNA-HERSEK'E YARDIM ELİ

Türkiye'nin bölgeye gönderdiği yardımların arasında 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1.050 battaniye, 1.130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen setleri, klima, buzdolabı ve içme suyunun bulunduğunu açıkladı. Bu yardımlarla, Bosna-Hersek halkının acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinden etkilenen tüm Bosna-Hersek halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Türkiye'nin her zaman yanlarında olacağını vurguladı.