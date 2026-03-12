Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü: Kritik gündemde dikkat çeken zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu'nda BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdiminin ardından iftar programına katılacak.

GUTERRES'TEN AÇIKLAMA: "TÜRK HALKININ CÖMERTLİĞİNE SAYGI İÇİN BURADAYIM"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk halkının "cömertliğine saygı göstermek için" Türkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, her yıl ramazan ayı vesilesiyle dayanışma ziyaretlerinde bulunduğunu belirtti.

Guterres, "Bu defa Türkiye'deyim, (BM'deki) görev sürelerim boyunca dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için buradayım." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DEN GUTERRES'E BARIŞ ÖDÜLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim töreninde Guterres'e özel teşekkürlerini ileterek şu konuşmayı yaptı:

-2017 yılından beri Birleşmiş milletler Genel Sekterlik görevini tarafsızlıkla yürüten kıymetli dostum Antonio Guterres'i Türkiye'de ağırlamanın memnuniyeti içindeyim. Sayın Guterres'in ülkemizi her ziyareti ayrı bir mana taşımıştır. Kendileri genel sekreterlik görevini almasının ardından ilk ikili ziyaretini Türkiye'ye yapmıştır. Bu ziyareti vesilesiyle Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü kendisine takdim etmekten sevinç duyuyorum.

-Nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz. Nerede bir acı varsa, dram, gözyaşı vrasa tüm gücümüzle söndürmeye çalışıyoruz. Guterres'in hakkını teslim etmek isterim. 9 yıldır başarıyla bu görevi üstlenmeden öncede barışı refahı öne çıkaran bir siyasetçiydi.

-Barışı tehdit eden meselelerde yakın diyalog içinde olduk. BM'nin değerlerinin destekçisiyiz.

-Ukrayna'da barışın inşasına yönelik BM ile yakın işbirliğimizi devam ettiriyoruz. Adil ve kalıcı barış için diplomasi ve diyalog en güvenli yoldur.

-Türkiye olarak coğrafyamızı felakete sürükleme riski taşıyan İran merkezli şiddet sarmalı krizinin daha fazla büyümemesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz. Bizi mücadelemizden vazgeçirmek isteyenlere rağmen sabırla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın genel sekreterin Gazze'de sergilediği duruş her zaman övgüyle anılacaktır.