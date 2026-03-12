Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü: Kritik gündemde dikkat çeken zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Orta Doğu'daki İran-İsrail-ABD üçgeninde savaş gerilimi sürerken gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü Guterres'e takdim etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 18:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Antonio 'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü: Kritik gündemde dikkat çeken zirve

0:00 20
HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü: Kritik gündemde dikkat çeken zirve

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti ve ardından Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdimi sonrası iftar programına katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşme, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim edecek.
Ödül takdiminin ardından bir iftar programı düzenlenecek.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü: Kritik gündemde dikkat çeken zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu'nda BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdiminin ardından programına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü: Kritik gündemde dikkat çeken zirve

GUTERRES'TEN AÇIKLAMA: "TÜRK HALKININ CÖMERTLİĞİNE SAYGI İÇİN BURADAYIM"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk halkının "cömertliğine saygı göstermek için" Türkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, her yıl ramazan ayı vesilesiyle dayanışma ziyaretlerinde bulunduğunu belirtti.

Guterres, "Bu defa Türkiye'deyim, (BM'deki) görev sürelerim boyunca dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için buradayım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü: Kritik gündemde dikkat çeken zirve

TÜRKİYE'DEN GUTERRES'E BARIŞ ÖDÜLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim töreninde Guterres'e özel teşekkürlerini ileterek şu konuşmayı yaptı:

-2017 yılından beri Birleşmiş milletler Genel Sekterlik görevini tarafsızlıkla yürüten kıymetli dostum Antonio Guterres'i Türkiye'de ağırlamanın memnuniyeti içindeyim. Sayın Guterres'in ülkemizi her ziyareti ayrı bir mana taşımıştır. Kendileri genel sekreterlik görevini almasının ardından ilk ikili ziyaretini Türkiye'ye yapmıştır. Bu ziyareti vesilesiyle Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü kendisine takdim etmekten sevinç duyuyorum.

-Nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz. Nerede bir acı varsa, dram, gözyaşı vrasa tüm gücümüzle söndürmeye çalışıyoruz. Guterres'in hakkını teslim etmek isterim. 9 yıldır başarıyla bu görevi üstlenmeden öncede barışı refahı öne çıkaran bir siyasetçiydi.

-Barışı tehdit eden meselelerde yakın diyalog içinde olduk. BM'nin değerlerinin destekçisiyiz.

-Ukrayna'da barışın inşasına yönelik BM ile yakın işbirliğimizi devam ettiriyoruz. Adil ve kalıcı barış için diplomasi ve diyalog en güvenli yoldur.

-Türkiye olarak coğrafyamızı felakete sürükleme riski taşıyan İran merkezli şiddet sarmalı krizinin daha fazla büyümemesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz. Bizi mücadelemizden vazgeçirmek isteyenlere rağmen sabırla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın genel sekreterin Gazze'de sergilediği duruş her zaman övgüyle anılacaktır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İran savaşı tavrını vurguladı: Daha fazla büyümeden yangını söndürme derdindeyiz
Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
ETİKETLER
#erdoğan
#guterres
#bm genel sekreteri
#iftar
#Külliye
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.