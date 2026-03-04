Menü Kapat
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinde işi şansa bırakmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'dan ateşlenen ve NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilerek Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili "Bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın, hava sahamızın güvenliği konusunda işi şansa bırakmıyoruz" ifadelerini kullanarak "Gerekli tüm yerlere uyarılarımızı yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinde işi şansa bırakmıyoruz
04.03.2026
04.03.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Harekat Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında konuştu. Erdoğan, konuşmasında bugün İran'dan ateşlenerek NATO hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilerek Hatay Dörtyol'da düşürülen balistik füzeyle ilgili de önemli bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinde işi şansa bırakmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinde işi şansa bırakmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Harekat Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında yaptığı konuşmada, hudut ve hava sahası güvenliği konusunda kararlılık mesajı verirken, İran'dan ateşlenerek Hatay'a düşen balistik füze olayına da değindi.
Erdoğan, güvenlik güçlerini ihanetten korumasını dilediği duasında, tarihi boyunca Türkiye'ye ömür biçenlerin ve 'hasta adam' yaftası vuranların heveslerinin kursaklarında bırakıldığını belirtti.
Türkiye'nin, bayrağı, bağımsızlığı ve mukaddes değerleri tehdit edildiğinde nasıl bir millet olduğunu tarih boyunca gösterdiğini ifade etti.
Hudut ve hava sahası güvenliği konusunda işin şansa bırakılmadığını vurguladı.
Bu sabahki füze olayıyla ilgili olarak NATO müttefikleriyle yakın istişare içinde olduklarını ve gerekli önlemlerin anında alındığını belirtti.
Benzer hadiselerin yaşanmaması için uyarıların en net biçimde yapıldığını söyledi.
Erdoğan hudut ve hava sahası güvenliği konusunda "İşi şansa bırakmıyoruz." derken "Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz." şeklinde ifadeler kullandı.

"HASTA ADAM YAFTASI VURANLARIN HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKTIK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rabbim güvenlik güçlerimizi ihanetten korusun. Tarih boyunca bize ömür biçenler bize 'hasta adam' yaftası vuranlar bizi bu topraklardan söküp atabileceklerine inananlar oldu. Hepsinin heveslerini kursaklarında bıraktık.

Kirli ve kalleş elleri tüm imkansızlıklara rağmen tek tek kırmayı başardık. Bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz tehdit edildiğinde nasıl bir millet olduğumuzu tarih boyunca gösterdik.

İRAN'DAN ATEŞLENEN VE HATAY'A DÜŞEN FÜZE: UYARILARIMIZI YAPTIK

Bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın, hava sahamızın güvenliği konusunda işi şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz."

