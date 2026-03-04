Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinde işi şansa bırakmıyoruz

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Harekat Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında konuştu. Erdoğan, konuşmasında bugün İran'dan ateşlenerek NATO hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilerek Hatay Dörtyol'da düşürülen balistik füzeyle ilgili de önemli bir mesaj verdi.
Erdoğan hudut ve hava sahası güvenliği konusunda "İşi şansa bırakmıyoruz." derken "Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz." şeklinde ifadeler kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Rabbim güvenlik güçlerimizi ihanetten korusun. Tarih boyunca bize ömür biçenler bize 'hasta adam' yaftası vuranlar bizi bu topraklardan söküp atabileceklerine inananlar oldu. Hepsinin heveslerini kursaklarında bıraktık.
Kirli ve kalleş elleri tüm imkansızlıklara rağmen tek tek kırmayı başardık. Bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz tehdit edildiğinde nasıl bir millet olduğumuzu tarih boyunca gösterdik.
Bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın, hava sahamızın güvenliği konusunda işi şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz."