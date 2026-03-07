Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede bölgedeki terör örgütlerindeki hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı , Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgedeki çatışma sürecinin seyri ve son gelişmeler ele alındı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HAREKETLİLİĞİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Barzani'ye Türkiye'nin bu kritik süreçte Irak'ın yanında yer aldığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgeyi uzun yıllar bir felakete sürükleyecek adımlara karşı mücadelesini sürdüreceğini, ve beraberindeki bazı gruplarda son günlerde yaşanan hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin bölgedeki çatışmaları sona erdirmek ve müzakerelere dönüşü sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Neçirvan Barzani, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine de vurgu yaptı.

