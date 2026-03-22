Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize ziyareti sırasında Ramazan Bayramı namazının ardından gazetecilere Rize simidi ikram etti. Erdoğan’ın bu jesti kentin yöresel lezzetlerinden biri olan Rize simidini viral hale getirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan ikram etti, Rize simidi kısa sürede gündem oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize ziyareti sırasında Ramazan Bayramı namazı sonrası gazetecilere Rize simidi ikram etmesi, yöresel lezzetin tanıtımına katkı sağlayarak viral olmasına neden oldu. Rize simidi, susamsız olması ve uzun süre dayanabilmesiyle Türkiye'nin pek çok yerinde bilinen susamlı simitten farklılık gösterir. Bölge halkı, Rize simidini özellikle kahvaltılarda ve çay eşliğinde kaşarla birlikte tercih eder. Karadeniz mutfağının önemli bir tatlarından olan Rize simidi, geçmişte gurbetçilere gönderilen dayanıklı bir yol azığı olarak da bilinir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize simidini gazetecilere ikram ederken, "Bu bize ait, Rize simidi" diyerek vurgu yaptı. Rize simidi üreticisi Haşim Öztürk, simitlerin katkı maddesi kullanılmadan yapıldığını ve 6 ay boyunca bozulmadan tüketilebileceğini belirtti.

Türkiye’nin pek çok yerinde bilinen susamlı simitten farklı olarak susamsız olması ve uzun süre dayanabilmesiyle öne çıkan Rize simidi, bölge halkı tarafından özellikle kahvaltılarda ve çay eşliğinde kaşarla birlikte sıkça tercih ediliyor.

Karadeniz mutfağının önemli tatlarından biri olan bu simit, geçmişten bugüne gurbetçilere gönderilen dayanıklı bir yol azığı olarak da biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu bize ait, Rize simidi” sözleriyle gazetecilere simit ikram etmesi ise yöresel lezzetin tanıtımına katkı sağladı.

"6 AY HİÇ BOZULMADAN TÜKETEBİLİRSİNİZ"

Rize simidinin katkısız olmasına dikkat çeken Haşim Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikram ettiği simitlerin kendileri tarafından yapıldığının altını çizerek "Cumhurbaşkanımız için simitlerini biz gönderdik. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan hamurumuz yoğrulur, sonra yaklaşık 45 dakika dinlenir. Dinlendikten sonra kesilir. Ondan sonra dizilir ve haşlama bölümüne geçer. Haşlama bölümünden sonra pişirme bölümü, ondan sonra tam mamul olarak satışa hazır duruma gelir. En büyük özelliği için hiçbir bir katkı maddesi bulunmamaktadır ve uzun süreli dayanabiliyor. Yani 6 ay hiç bozulmadan tüketebilirsiniz. Sadece biraz sertleşir yenmeyecek durumda olmaz" dedi.

RİZE SİMİDİ TARİFİ, RİZE SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Rize simidi yapmak için öncelikle bir kaba 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 paket instant mayayı alıp karıştırın ve birkaç dakika bekletin, ardından üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve yaklaşık 3 su bardağı unu azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun, hamurun üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın, mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp uzun şeritler haline getirin ve uçlarını birleştirerek simit şekli verin, ayrı bir kapta pekmez ve suyu karıştırın, simitleri önce bu karışıma sonra bolca kavrulmuş susama bulayın, yağlı kağıt serili tepsiye dizip önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin, fırından çıktıktan sonra biraz dinlendirip sıcak ya da ılık olarak servis edebilirsiniz.