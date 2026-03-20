Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! 'Biz millete hizmet için varız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Sağlıkta da çağ atlandığını belirten Erdoğan, "3 adet yerli Gökbey helikopterimizi sağlık filomuza dahil edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadeleriyle müjdeyi duyurdu.

BARIŞ VE HUZUR VURGUSU

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Konuşmamın hemen başında siz kardeşlerimle birlikte tüm vatandaşlarımın tüm Müslümanların tüm kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hem milletimiz hem İslam alemi için barış huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gazze'deki, İran'daki ve Sudan'daki kardeşlerimize bu mübarek günlerin barış huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR ESERİ HİZMETE VERMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUM"

Değerli kardeşlerim bugün bayramın coşkusuyla birlikte şahsım için çok özel bir eseri hizmete vermenin sevincini yaşıyorum. Burada 1. sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir hastaneyi hizmete kazandırmış oluyoruz. Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Rahmetli annemin adını taşıyan bu önemli sağlık tesisini Güneysu'ya kazandırmış olmak ayrı bir bahtiyarlık kaynağıdır. Sevgili anacığımı özlemle yad ediyor Cenab-ı Allah'tan kendisine rahmet niyaz ediyorum. Bu güzel hastanede sağlık hizmeti alacak kardeşlerimize şifalar diliyorum

"BİZ MİLLETE VE MEMLEKETİMİZE HİZMET İÇİN VARIZ"

Milletimiz hastaneler için hep şöyle dua etsin "Allah düşürmesin, yokluğunu da göstermesin." Rabbim kimseyi sağlığını kaybedip de şifa aramak zorunda bırakmasın. Derdine derman arayanları da sağlığına kavuştursun. Biz millete ve memleketimize hizmet için varız. Biz bu yola kendimizi adadık derken asla hamaset yapmıyoruz. Başkaları kendilerini çıkarlarına ve ikballerine adamış olabilir. Başkalarının önceliği siyasi hırsları koltukları olabilir ama bizim önceliğimiz insandır insanımızın sağlığıdır.

2002'den beri ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sağlık sistemini çağa ve vatandaşların beklentilerine uygun hale getirdik. Türkiye sağlık noktasında her yıl yüz binlerce yabancıya sağlık hizmeti veriyor. COVİD-19 salgınında neler yaşandığını gördük. Güçlü sağlık altyapımız sayesinde salgını en az kayıpla atlatan ülke olduk. Bize gelişmiş diye örnek gösterilen ülkelerde yaşanan sahnelerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN" DİYEREK DUYURDU

3 adet yerli Gökbey helikopterimizi sağlık filomuza dahil edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Nasıl ulaşımda eğitimde çağ atladıysak, nasıl savunma sanayi alanında ülkemize tarihi başarılar yaşattıysak sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık. Eski Türkiye artık sağlık alanında da mazide kaldı.

Şehir hastanemiz hizmete girdiğinde bu bölge sağlık üssü haline gelecektir. Bugün olduğu gibi şehir hastanemizin açılışını da birlikte yapacak o gururu da birlikte yaşayacağız.

"MUHALEFET PARTİSİNİN DÜNYA YANSA HABERİ BİLE OLMAZ"

Bizim siyasi polemikle işi boş tartışmalarda işimiz yok. Bizim gündemimizde Türkiye var Türk milleti var siz varsınız. Bizim gündemimizde etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi uzak tutmak var. Diplomatik temaslarla bölgemizdeki savaşlara çıkış yolu bulmak var. Ana muhalefetin ve başındaki zatın nelerle uğraştığını siz görüyorsunuz. siyasi nezaket ve saygı desen hak getire. Etrafımızda füzeler uçuşuyor bölgemizde son yılların en ciddi krizi yaşanıyor ama bakıyorsunuz muhalefet partisinin umurunda bile değil. Dünya yansa bunların haberi bile olmaz. Binmişler her alamete nereye gittikleri belli değil.