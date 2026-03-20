Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! 'Biz millete hizmet için varız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 3 adet yerli Gökbey helikopterin sağlık filosuna katılacağını belirterek "Biz millete ve memleketimize hizmet için varız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, Özgür Özel'e de sert sözlerle yüklendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 17:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Sağlıkta da çağ atlandığını belirten Erdoğan, "3 adet yerli Gökbey helikopterimizi sağlık filomuza dahil edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadeleriyle müjdeyi duyurdu.

BARIŞ VE HUZUR VURGUSU

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Konuşmamın hemen başında siz kardeşlerimle birlikte tüm vatandaşlarımın tüm Müslümanların tüm kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hem milletimiz hem İslam alemi için barış huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gazze'deki, İran'daki ve Sudan'daki kardeşlerimize bu mübarek günlerin barış huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR ESERİ HİZMETE VERMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUM"

Değerli kardeşlerim bugün bayramın coşkusuyla birlikte şahsım için çok özel bir eseri hizmete vermenin sevincini yaşıyorum. Burada 1. sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir hastaneyi hizmete kazandırmış oluyoruz. Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Rahmetli annemin adını taşıyan bu önemli sağlık tesisini Güneysu'ya kazandırmış olmak ayrı bir bahtiyarlık kaynağıdır. Sevgili anacığımı özlemle yad ediyor Cenab-ı Allah'tan kendisine rahmet niyaz ediyorum. Bu güzel hastanede sağlık hizmeti alacak kardeşlerimize şifalar diliyorum

"BİZ MİLLETE VE MEMLEKETİMİZE HİZMET İÇİN VARIZ"

Milletimiz hastaneler için hep şöyle dua etsin "Allah düşürmesin, yokluğunu da göstermesin." Rabbim kimseyi sağlığını kaybedip de şifa aramak zorunda bırakmasın. Derdine derman arayanları da sağlığına kavuştursun. Biz millete ve memleketimize hizmet için varız. Biz bu yola kendimizi adadık derken asla hamaset yapmıyoruz. Başkaları kendilerini çıkarlarına ve ikballerine adamış olabilir. Başkalarının önceliği siyasi hırsları koltukları olabilir ama bizim önceliğimiz insandır insanımızın sağlığıdır.

2002'den beri ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sağlık sistemini çağa ve vatandaşların beklentilerine uygun hale getirdik. Türkiye sağlık noktasında her yıl yüz binlerce yabancıya sağlık hizmeti veriyor. COVİD-19 salgınında neler yaşandığını gördük. Güçlü sağlık altyapımız sayesinde salgını en az kayıpla atlatan ülke olduk. Bize gelişmiş diye örnek gösterilen ülkelerde yaşanan sahnelerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN" DİYEREK DUYURDU

3 adet yerli Gökbey helikopterimizi sağlık filomuza dahil edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Nasıl ulaşımda eğitimde çağ atladıysak, nasıl savunma sanayi alanında ülkemize tarihi başarılar yaşattıysak sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık. Eski Türkiye artık sağlık alanında da mazide kaldı.

Şehir hastanemiz hizmete girdiğinde bu bölge sağlık üssü haline gelecektir. Bugün olduğu gibi şehir hastanemizin açılışını da birlikte yapacak o gururu da birlikte yaşayacağız.

"MUHALEFET PARTİSİNİN DÜNYA YANSA HABERİ BİLE OLMAZ"

Bizim siyasi polemikle işi boş tartışmalarda işimiz yok. Bizim gündemimizde Türkiye var Türk milleti var siz varsınız. Bizim gündemimizde etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi uzak tutmak var. Diplomatik temaslarla bölgemizdeki savaşlara çıkış yolu bulmak var. Ana muhalefetin ve başındaki zatın nelerle uğraştığını siz görüyorsunuz. siyasi nezaket ve saygı desen hak getire. Etrafımızda füzeler uçuşuyor bölgemizde son yılların en ciddi krizi yaşanıyor ama bakıyorsunuz muhalefet partisinin umurunda bile değil. Dünya yansa bunların haberi bile olmaz. Binmişler her alamete nereye gittikleri belli değil.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Rize'de! Erdoğan: 'İran savaşı Netanyahu'nun tahrikiyle başladı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu: İsrail bedelini ödeyecek
ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#sağlık hizmetleri
#Bayram Mesajı
#Siyasi Eleştiri
#Gökbey Helikopter
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.