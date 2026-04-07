Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke liderlerinin arasında gerçekleştirilen görüşmenin ayrıntıları da belli oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez görüştü! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez arasında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İki lider, Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergiledikleri dayanışmanın halklar tarafından da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerin daha ileri taşınmasını hedeflediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın topyekûn yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini ve kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunu tasvip etmediğini, barış ve diplomasiye odaklanılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için müzakerelerin yeniden canlandırılmasının ve barış odaklı temasların uluslararası camia tarafından daha ciddi şekilde ele alınmasının mühim olduğunu vurguladı.

İLİŞKİLERİN İLERİ TAŞINMASI HEDEFLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergiledikleri dayanışmanın halklar tarafından da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerin daha ileri taşınmasını hedeflediklerini belirtti.

ERDOĞAN'DAN BARIŞ VE DİPLOMASİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın topyekûn yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesinin tasvip edilmediği gibi İran'ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunun da doğru bulumadığını, vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda, bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğine de dikkat çekti.

ERDOĞAN'DAN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için müzakerelerin yeniden canlandırılmasının ve barış odaklı temasları uluslararası camianın daha ciddi şekilde ele almasının mühim olduğunu vurguladı.