Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez görüştü! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke liderlerinin arasında gerçekleştirilen görüşmenin ayrıntıları da belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergiledikleri dayanışmanın halklar tarafından da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerin daha ileri taşınmasını hedeflediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın topyekûn yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesinin tasvip edilmediği gibi İran'ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunun da doğru bulumadığını, vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda, bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğine de dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için müzakerelerin yeniden canlandırılmasının ve barış odaklı temasları uluslararası camianın daha ciddi şekilde ele almasının mühim olduğunu vurguladı.