İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Orta Doğu'da gerilimli günlerin yaşanmasına neden olan savaşla ilgili peşpeşe sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD Başkanı Trump'tan İran'a saldırılarla ilgili yeni açıklama: "Bu durum değişebilir" ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası bir saldırı öncesinde, anlaşma sağlanamaması durumunda şiddetli saldırıların gerçekleşeceğini belirtti. Trump, müzakerelerde ilerleme sağlanırsa durumun değişebileceğini ancak aksi halde yoğun saldırılara hazırlıklı olduklarını ifade etti. İran'a yönelik saldırı hazırlıklarının devam ettiğini ve ABD Doğu Saati ile 20.00 (Türkiye saati ile 03.00) sonrası için planların teyit edildiğini belirtti. Trump, anlaşma olmazsa İran'ın daha önce hiç görmedikleri şekilde bir saldırıyla karşılaşacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeni tehditler savurarak yaptığı açıklamada, "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak. Ancak, artık farklı, daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu tam ve eksiksiz bir rejim değişikliğine sahip olduğumuza göre, belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir? Dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan biri olan bu gece, bunu öğreneceğiz. 47 yıllık haraç, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı büyük İran halkını korusun!" ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'DAN BEKLENEN SALDIRIYA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli haber kanalı Fox News'e İran'a yönelik gece saatlerinde düzenlenmesi beklenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Fox News sunucusu Bret Baier ile telefon konuşması gerçekleştiren Trump, taraflar arasında bir anlaşmaya varılmaması durumunda ABD Doğu Saati ile 20.00 (Türkiye saati ile 03.00) sonrasında İran'a yönelik düzenlenmesi beklenen yoğun saldırılara yönelik hazırlıklarını yeniden teyit etti. Baier görüşmeye ilişkin açıklamasında, Trump'a bu krizin bir anlaşma ve müzakere yoluyla sonuçlanmasına yönelik beklentilerini sorduğunu ve ABD Başkanı'nın "Bahis oynamayacağım, ancak 20.00 olayı gerçekleşecek" şeklinde cevap verdiğini aktardı.

Donald Trump taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılmaması durumunda İran'a yönelik sert saldırılar gerçekleştirileceğinin altını çizerek, "Eğer bu noktaya gelecek olursak daha önce hiç görmedikleri şekilde bir saldırıyla karşılaşacaklar. Bugün müzakerelerde ilerleme olursa ve somut bir sonuç çıkarsa, bu durum değişebilir. Elimizdeki planlar doğrultusunda ilerleme kaydediyoruz" dedi.