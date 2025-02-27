Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Adli Tıp Kurumuna ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 01:56
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 01:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Akın ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kamil Işık görevden alındı.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Ali Aybey, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne İbrahim Esenkar, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Yunus Öz, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ayfer Özdemir Tefon, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Ziya Kürşat Babayiğit, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ersoy Günay, Personel Dairesi Başkanlığına Uğur Kaya, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Oğuz Özdemir atandı.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SGK'de açık bulunan Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bülent Uğur Ecevit, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Ömer Küçükevcilioğlu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Balaban, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Engin Akyol ve Strateji Geliştirme Başkanlığına Yakup Koç getirildi. Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ise görevden alındı.

ADLİ TIP KURUMU

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Yilmaz ile Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine Prof. Dr. Mustafa Özsütcü atandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yumurta ihracatında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
Hekim ve diş hekimi muayenesinde uygulanacak katılım payı tutarları düşürüldü! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.