Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail saldırısında can veren 6 yaşındaki Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli bir ziyarete tanıklık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen misafirler Filistinli bir aileydi.

Ankara'ya gelen aile 6 yaşındaki çocukları Hind Rajab'ı, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu kaybetmesiyle tanınıyordu. Talihsiz çocuk saldırı sırasında bir araçta mahsur kalması sonucu yaşamını yitirmişti.

Külliyedeki kabul, basına kapalı gerçekleşirken kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.