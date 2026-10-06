Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: "İnsan faktörü giderek azalıyor"

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
81 ilde üniversite açılmasının öneminin altını çizen Erdoğan, "Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu öğretimden yoksun kalmasın, hayata 5-0 geriden başlamasın istedik" ifadelerini kullandı
Türkiye'deki üniversitelerin dünya başarı sıralamasındaki yerlerini hatırlatan Erdoğan, "2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Bu rakamlar önemlidir ama bizim nazarımızda yeterli değildir" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"Harran Üniversite'mizin korosunun Gazzeli çocuklara ithaf ettiği bu beste bizleri ziyadesi ile etkiledi farklı bir ruh iklimine götürdü. Tüm Gazzeli öğrencilere, dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlumlara en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizler Fırat'ın öbür yanındaki çocukları unutmayacağız.
Coğrafyamız sayısız hazinelerle doludur. Buhara'dan İznik ve Bursa'ya, Buradan balkanlara kadar külliyelerimiz, medreselerimiz çok geniş coğrafyayı adım adım ihya etmiştir. Bugün reddi miras edenler unutturmaya çalışsa da bizden sonraki kuşakların bu bilinçle yetişmesi için bunları hatırlatıyorum.
Üniversiteler bilginin üretildiği yerler haline geldi. Bilim hakikate yaklaşmamızda yegane araç. Üniversiteler sadece bilginin öğretildiği değil, aynı zaman üretildiği araştırma kurumları haline geldi.
Yapay zekadaki baş döndürücü gelişmeler üniversitelerdeki bazı alanlarda sınayıcı hal aldı. Kaynağa ve bilgiye yapay zekâ modelleri üzerinden ulaşmak emeği de büyük oranda devre dışı bıraktı. Bilgiyi karşılaştırmalı olarak ele almanın onu sorgulamanın önemi azalıyor. Akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır. Öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Hoca tecrübesini paylaşır ona bilimsel kültür aktarır. Gerektiğinde onu yeni araştırmalara sevk eder. Şayet ana aktör insan olmaz ise aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz. Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojilerde öğretimler usulüne kafa yormalılar. Eğitime yaptığımız her yatırım geleceğe, insanımıza yapılmış yatırım olarak görüyoruz.
Üniversite sayımızı 76'dan 208'e çıkardık. Yurtları 190'dan 877'ye yatak kapasitesini 182 binden 1 milyona çıkardık. Birileri her şehre üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkma eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkma demektir
2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Bu rakamlar önemlidir ama bizim nazarımızda yeterli değildir"