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Politika
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 15:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: "İnsan faktörü giderek azalıyor"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Yapay zekanın emeği devre dışı bıraktığını ve sınayıcı olduğuna işaret eden Erdoğan, "Akademik süreçlerde de insan faktörü azalıyor" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 15:37

Cumhurbaşkanı ,  Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: "İnsan faktörü giderek azalıyor"

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversiteler, yükseköğretim yatırımları ve yapay zekanın eğitime etkileri üzerine açıklamalarda bulundu.
Üniversite sayısı 76'dan 208'e, yurt sayısı 190'dan 877'ye ve yatak kapasitesi 182 binden 1 milyona çıkarıldı.
Yapay zekadaki gelişmelerin üniversitelerde sınayıcı bir hal aldığı ve bilgiye bu modellerle ulaşmanın emeği büyük oranda devre dışı bıraktığı belirtildi.
Öğrenci ile akademisyen arasındaki bağın sadece bilgi aktarımından ibaret olmadığı, ana aktörün insan olmaması durumunda bilginin sağlıklı ve kalıcı olamayacağı vurgulandı.
Harran Üniversitesi korosunun Gazzeli çocuklara ithaf ettiği besteye değinilerek tüm Gazzeli öğrencilere ve mazlumlara dayanışma mesajı iletildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

81 ilde üniversite açılmasının öneminin altını çizen Erdoğan, "Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu öğretimden yoksun kalmasın, hayata 5-0 geriden başlamasın istedik" ifadelerini kullandı

'deki üniversitelerin dünya başarı sıralamasındaki yerlerini hatırlatan Erdoğan, "2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Bu rakamlar önemlidir ama bizim nazarımızda yeterli değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: "İnsan faktörü giderek azalıyor"

"FIRAT'IN ÖBÜR YAKASINI ASLA UNUTMAYIZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Harran Üniversite'mizin korosunun Gazzeli çocuklara ithaf ettiği bu beste bizleri ziyadesi ile etkiledi farklı bir ruh iklimine götürdü. Tüm Gazzeli öğrencilere, dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlumlara en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizler Fırat'ın öbür yanındaki çocukları unutmayacağız.

"COĞRAFYAMIZ SAYISIZ HAZİNELERLE DOLUDUR"

Coğrafyamız sayısız hazinelerle doludur. Buhara'dan İznik ve Bursa'ya, Buradan balkanlara kadar külliyelerimiz, medreselerimiz çok geniş coğrafyayı adım adım ihya etmiştir. Bugün reddi miras edenler unutturmaya çalışsa da bizden sonraki kuşakların bu bilinçle yetişmesi için bunları hatırlatıyorum.

"ÜNİVERSİTELER BİLGİNİN ÜRETİLDİĞİ YERLER HALİNE GELDİ"

Üniversiteler bilginin üretildiği yerler haline geldi. Bilim hakikate yaklaşmamızda yegane araç. Üniversiteler sadece bilginin öğretildiği değil, aynı zaman üretildiği araştırma kurumları haline geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: "İnsan faktörü giderek azalıyor"

YAPAY ZEKA EMEĞİ DEVRE DIŞI BIRAKTI

Yapay zekadaki baş döndürücü gelişmeler üniversitelerdeki bazı alanlarda sınayıcı hal aldı. Kaynağa ve bilgiye yapay zekâ modelleri üzerinden ulaşmak emeği de büyük oranda devre dışı bıraktı. Bilgiyi karşılaştırmalı olarak ele almanın onu sorgulamanın önemi azalıyor. Akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır. Öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Hoca tecrübesini paylaşır ona bilimsel kültür aktarır. Gerektiğinde onu yeni araştırmalara sevk eder. Şayet ana aktör insan olmaz ise aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz. Üniversitelerimizin özellikle ve yeni teknolojilerde öğretimler usulüne kafa yormalılar. Eğitime yaptığımız her yatırım geleceğe, insanımıza yapılmış yatırım olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: "İnsan faktörü giderek azalıyor"

ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Üniversite sayımızı 76'dan 208'e çıkardık. Yurtları 190'dan 877'ye yatak kapasitesini 182 binden 1 milyona çıkardık. Birileri her şehre üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkma eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkma demektir

"6 ÜNİVERSİTEMİZ İLK 500'E GİRDİ"

2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Bu rakamlar önemlidir ama bizim nazarımızda yeterli değildir"

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#erdoğan
#yapay zeka
#Türkiye
#Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezi
#Harran Üniversite
#Politika
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