Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son gelişmelere dikkat çeken yorum: 'Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-İlkini şehit yakınlarıyla yaptığımız iftar programlarımız her kesimden insanımızla kaynaşma vesilesi haline geliyor. Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda okullarda gönüllülük esasıyla etkinlikler düzenleniyor. Okul bahçelerinde neşe ile coşturan, camilerimizi gül bahçesine çeviren çocuklarımızın alınlarından öpüyorum.

-Geçen hafta kabinemizde küçük çaplı bir revizyon gerçekleştirdik. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında arkadaşlarımız devir teslimi yaptılar. Yeni vazifelerinde Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Görevi devreden bakanlarımız biliyorum ki yeni bakanların hep yanında olacaklar, deneyimlerini aktaracaklardır.

DÜNYADA TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR

-Dünya sisteminde şiddetli depremlerin yaşandığı günümüzde Türkiye'nin yegane amacı dostlarının sayısını artırmaktır. İtilafları büyütmenin sorunları büyütmenin gayretinde değiliz. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken herkesten de bunu bekliyoruz. Şu an dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında ne adım atacağı merak ediliyor.

-Geçtiğimiz haftalarda birçok önemli ismi de ülkemizde ağırladık. Miçotakis'i Külliye'de misafir ettik. Görüşmemizde Ege ve Akdeniz konusundaki tutumları değerlendirdik.

-NATO'nun en büyük ve en kapsamlı tatbikatlarından biri olan Steadfast tatbikatı, TSK'nın ulaştığı seviyeyi tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.

"ÜNİVERSİTELERİMİZ ÖZGÜRLEŞTİ"

- Boğaziçi Üniversitesinde açılışımızı yaptık. Milletin kaynaklarıyla kurulan üniversiteler hiçbir marjinal ideolojinin kurtarılmış bölgesi değildir. Giriş kapılarına ikna odalarının kurulduğu, katsayı zulmüyle meslek liselerinin önünün kesildiği tek sesliliğin dayatmacılığın hakim olduğu karanlık dönemler tamamen geride kalmış, üniversitelerimiz özgürleşmiştir.

"SÜRECİ MENZİLİNE GÖTÜRECEĞİZ"

-Terörden beslenenlere, terörden rant devşirenlere rağmen süreç hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyor. Biz de meşru dairede kalmak, milletimizin hassasiyetine dikkat ederek süreci menziline götüreceğiz. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz.