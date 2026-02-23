Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son gelişmelere dikkat çeken yorum: 'Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinedeki değişime de değinerek eski bakanlara teşekkürlerini iletti. Dünyadaki son gelişmelerde Türkiye'nin yakından izlendiğini ifade eden Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecindeki hassasiyetlerine de vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. Külliye'de 15.30'da başlayıp 2,5 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Dünyadaki son dönemdeki karışıklıklara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkelerinin ne tutum alacağını merak ettiğini

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son gelişmelere dikkat çeken yorum: 'Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine sonrası açıklama yapan Erdoğan, Türkiye'nin dünyadaki artan önemine, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gelişmelere ve kabinedeki revizyona değindi.
Kabine toplantısı 2,5 saat sürdü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında revizyon gerçekleşti, yeni görev alan bakanlara başarılar dilendi.
Erdoğan, Türkiye'nin dostlarının sayısını artırma amacında olduğunu ve dünyada bir 'Türkiye rüzgarı' estiğini belirtti.
Boğaziçi Üniversitesi'nde açılış yapıldığı ve üniversitelerin özgürleştiği ifade edildi.
Erdoğan, süreç hedefine doğru ilerlendiğini ve şehitlerin rahmetle yad edildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son gelişmelere dikkat çeken yorum: 'Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-İlkini şehit yakınlarıyla yaptığımız iftar programlarımız her kesimden insanımızla kaynaşma vesilesi haline geliyor. Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda okullarda gönüllülük esasıyla etkinlikler düzenleniyor. Okul bahçelerinde neşe ile coşturan, camilerimizi gül bahçesine çeviren çocuklarımızın alınlarından öpüyorum.

-Geçen hafta kabinemizde küçük çaplı bir revizyon gerçekleştirdik. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında arkadaşlarımız devir teslimi yaptılar. Yeni vazifelerinde Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Görevi devreden bakanlarımız biliyorum ki yeni bakanların hep yanında olacaklar, deneyimlerini aktaracaklardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son gelişmelere dikkat çeken yorum: 'Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor'

DÜNYADA TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR

-Dünya sisteminde şiddetli depremlerin yaşandığı günümüzde Türkiye'nin yegane amacı dostlarının sayısını artırmaktır. İtilafları büyütmenin sorunları büyütmenin gayretinde değiliz. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken herkesten de bunu bekliyoruz. Şu an dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında ne adım atacağı merak ediliyor.

-Geçtiğimiz haftalarda birçok önemli ismi de ülkemizde ağırladık. Miçotakis'i Külliye'de misafir ettik. Görüşmemizde Ege ve Akdeniz konusundaki tutumları değerlendirdik.

-NATO'nun en büyük ve en kapsamlı tatbikatlarından biri olan Steadfast tatbikatı, TSK'nın ulaştığı seviyeyi tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son gelişmelere dikkat çeken yorum: 'Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor'

"ÜNİVERSİTELERİMİZ ÖZGÜRLEŞTİ"

- Boğaziçi Üniversitesinde açılışımızı yaptık. Milletin kaynaklarıyla kurulan hiçbir marjinal ideolojinin kurtarılmış bölgesi değildir. Giriş kapılarına ikna odalarının kurulduğu, katsayı zulmüyle meslek liselerinin önünün kesildiği tek sesliliğin dayatmacılığın hakim olduğu karanlık dönemler tamamen geride kalmış, üniversitelerimiz özgürleşmiştir.

"SÜRECİ MENZİLİNE GÖTÜRECEĞİZ"

-Terörden beslenenlere, terörden rant devşirenlere rağmen süreç hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyor. Biz de meşru dairede kalmak, milletimizin hassasiyetine dikkat ederek süreci menziline götüreceğiz. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz.

