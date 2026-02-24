Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Süreci ilmek ilmek dokuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçleriyle bir araya geldiği iftar programının ardından yaptığı konuşmada "Ne yapıyorsak, 23 yılın tecrübesiyle ince bir siyasetle, iyi planlanmış stratejiyle yapıyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "İlmek ilmek dokuyoruz" mesajı vererek terör riski ortadan kalktıkça Türkiye'nin farklı bir ligin oyuncusu haline geldiğini söyledi.

, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile yaptığı iftar sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Attığımız her adımda bizleri hayır duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimizle birlikte bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz." ifadelerini kullanırken izledikleri politikayla ilgili de "Ne yapıyorsak 23 yılın tecrübesiyle ince bir siyasetle yapıyoruz." dedi.

"BUKALEMUN GİBİ SÜREKLİ RENK DEĞİŞTİREN VATAN HAİNLERİNE GEÇİR VERMEYEN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZDİR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimizin dirliği, aynı zamanda milletimizin birliğidir. Ucunda şehadet olsa bile hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan birliğimizi ve dirliğimizi koruyan güvenlik güçlerimizdir.

Emniyet güçlerimiz yakın tarihlerde başka ülkelerle karşılaştırılmayacak şekilde başarılara ulaşmıştır. Terör örgütlerine, zehir tüccarlarına çetelere nefes aldırmayan, göz açtırmayan sizlersiniz.

Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik kökü dışardaki yapılarla mücadele eden sizlersiniz. Bukalemun gibi sürekli renk değiştiren omurgasız vatan hainlerine geçit vermeyen güvenlik güçlerimizdir.

"İNSANIMIZIN HUZURUNU KİM BOZARSA TEPELERİNE BİNMEYE DEVAME EDECEĞİZ"

İnsanımızın huzurunu kim bozarsa, devletimizin güvenliğine kim el uzatırsa, özgürlüklerimize, demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz.

Bölge olarak sadece ay yıldızlı bayrağımızın gölgesini bilir ve tanırız. Yeryüzünde en güvenli yer bayrağımızın huzur veren gölgesidir. İnşallah bölgemizde kargaşa ve kaos çıkarılmasına izin vermeyeceğiz.

Türkiye bugün yakın tarihinde hiç olmadığı kadar güçlüdür. İnisiyatif ve irade sahibidir. Bugün ülkemizin her karışında huzur ve emniyet hakim. Türkiye'nin batısı ne kadar güvenliyse doğusu da o kadar güvenlidir.

86 milyonun her ferdi için en güvenli yer bayrağımızın huzur veren gölgesidir. Bu gölgede huzursuzluk, istikrarsızlık, kaos çıkarılmasına izin vermeyeceğiz.

"MİLLETİMİZLE BİRLİKTE SÜRECİ İLMEK İLMEK DOKUYORUZ"

Dostlarımız kadar hasımlarımızın da çok iyi gördüğü üzere Türkiye bugün hiç olmadığı kadar güçlüdür, müteyakkızdır, muktedirdir, inisiyatif, irade sahibidir.

Terör riski ortadan kalktıkça Türk, Kürt, Arap fark etmeksizin aziz milletimizin her bir ferdi kazanıyor. Türkiye farklı bir ligin oyuncusu haline geliyor.

Attığımız her adımda bizleri hayır duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimizle birlikte bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz.

Anaların ağlamadığı, hayatının baharındaki fidanların vakitsiz kırılmadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz.

Kahramanlarımız, gazilerimiz ve şehitlerimizin omuzları üzerine yükselen bu devlet sonsuza kadar kahramanlarıyla var olacaktır.

Türkiye Yüzyılı vizyonunda anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'ye inşallah beraberce vasıl olacağız."

