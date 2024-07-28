Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de komşularıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de komşularıyla bir araya geldi

Editör: Emir Yücel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Temmuz 2024 13:30 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize&#039;de komşularıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ziyaretinin son gününde Güneysu ilçesindeki komşu ve akrabaları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ziyaretinin son gününde Güneysu ilçesindeki komşu ve akrabaları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de komşularıyla bir araya geldi - 1. Resim

Geçtiğimiz cuma günü baba ocağı Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yoğun geçen Rize programının ardından bugün öğle saatlerinde baba ocağı Güneysu ilçesi Merkez mahallesindeki evinden çıkarak komşu ve akrabaları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de komşularıyla bir araya geldi - 2. Resim

Komşularıyla hasret gideren ve sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti. Erdoğan, ardından Güneysu ilçesinden ayrılarak kahvaltı için Ricosta Otel'e geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de komşularıyla bir araya geldi - 3. Resim

Erdoğan'ın Ayder Yaylası programını iptal ettiği öğrenilirken, İyidere Lojistik Merkezi'ni de havadan helikopterle inceleyerek ilerleyen saatlerde İstanbul'a gitmek üzere Rize-Artvin Havalimanı'na geçeceği öğrenildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...