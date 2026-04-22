Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü: Avrupa'ya kritik uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefon görüşmesi yaparak Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki savaşın Avrupa'yı zayıflatmaya başladığını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında da müzakereler yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için gayret gösterdiğini söyledi.

"SAVAŞ AVRUPA'YI ZAYIFLATIYOR" UYARISI

Erdoğan, bölgedeki savaşın Avrupa'yı da zayıflatmaya başladığını, barış odaklı yaklaşımla müdahale edilmemesi halinde çatışma hasarının daha büyük olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, İran konusunda olduğu gibi Ukrayna-Rusya savaşında da müzakereler yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için gayret gösterdiğini söyledi.