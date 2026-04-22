Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü: Avrupa'ya kritik uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, bölgedeki savaşın Avrupa'yı da zayıflatmaya başladığını, barış odaklı yaklaşımla müdahale edilmemesi halinde çatışma hasarının daha büyük olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, İran konusunda olduğu gibi Ukrayna-Rusya savaşında da müzakereler yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için gayret gösterdiğini söyledi.