Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'ye geldi. Başkent Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Rutte, Ankara temasları kapsamında düzenlenen ASELSAN ziyaretinde konuştu.
Savunma sanayisinde üretimi hızlandırmanın ve aynı zamanda yenilikçiliği de teşvik etmenin önemine işaret eden Rutte, "Bu, NATO için en önemli önceliklerden biridir. Ayrıca, temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinin ana gündem maddelerinden biri olacaktır." diye konuştu.
Rutte, savunma sanayisinde üretimin önemini vurgulayarak "Çünkü daha iyisini ve daha fazlasını yapmalıyız. Bu konuda Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz. Buna ihtiyaç var çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.