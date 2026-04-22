Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 15:12

Genel Sekreteri , 'ye geldi. Başkent Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve ASELSAN'ı ziyaret etmek üzere Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Rutte, savunma sanayisinde üretimi hızlandırmanın ve yenilikçiliği teşvik etmenin NATO için en önemli önceliklerden biri olduğunu belirtti.
Bu konunun temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin ana gündem maddelerinden biri olacağını söyledi.
Rutte, tehlikeli bir dünyada yaşandığını ve savunma sanayisinde daha iyisini ve daha fazlasını yapma ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Savunma sanayisi konusunda Türkiye'nin yaptıklarından çok şey öğrenilebileceğini ifade etti.
ASELSAN'I ZİYARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Rutte, Ankara temasları kapsamında düzenlenen ASELSAN ziyaretinde konuştu.

Savunma sanayisinde üretimi hızlandırmanın ve aynı zamanda yenilikçiliği de teşvik etmenin önemine işaret eden Rutte, "Bu, NATO için en önemli önceliklerden biridir. Ayrıca, temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinin ana gündem maddelerinden biri olacaktır." diye konuştu.

Rutte, savunma sanayisinde üretimin önemini vurgulayarak "Çünkü daha iyisini ve daha fazlasını yapmalıyız. Bu konuda Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz. Buna ihtiyaç var çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
