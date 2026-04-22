Politika
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Bakan Fidan, Birleşik Krallık’a gidiyor! Masada çok kritik konular olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık’a gidiyor. Bakan Fidan'ın görüşmelerde serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi ve bölgesel gelişmeleri ele alması bekleniyor. Bakan Fidan ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri masaya yatırması bekleniyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 14:04

Dışişleri Bakanı , 23-24 Nisan tarihlerinde ’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan’ın ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper, Birleşik Krallık Parlamentosu üyeleri ve diğer yetkililerle görüşmeler yapması öngörülüyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23-24 Nisan tarihlerinde Birleşik Krallık'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper, Parlamento üyeleri ve diğer yetkililerle görüşecek.
Ziyaret kapsamında Oxford Üniversitesi'nde bir konuşma yapacak ve Birleşik Krallık'taki Türk vatandaşları ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.
Görüşmelerde ikili ilişkiler, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi ele alınacak.
Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma girişimlerinin NATO ile eşgüdümü ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de gündemde olacak.
Bilgi

Bakan Fidan’ın ziyaret çerçevesinde ayrıca Oxford Üniversitesi bünyesindeki Küresel Tarih Merkezi ve Küresel Düzen Programı ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte bir konuşma yapması ve Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk vatandaşları ve iş insanlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

GÜNDEMDE İKİLİ İLİŞKİLER VE EKONOMİ OLACAK

Görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkilerin olumlu seyrinden duyulan memnuniyetin dile getirilmesi ve mevcut iş birliği alanlarının daha da geliştirilmesine yönelik ortak adımların ele alınması bekleniyor. Kaynaklar, taraflar arasında ekonomik ilişkileri daha ileri taşıyacak Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik müzakerelerin en kısa sürede sonuçlandırılmasının önemine dikkat çekileceğini belirtti. Ayrıca Birleşik Krallık’ta yaşayan ve sayıları 500 bine yaklaşan Türk toplumunun iki ülke arasındaki beşeri, kültürel ve ekonomik bağları güçlendiren önemli bir unsur olduğunun vurgulanması öngörülüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ ELE ALINACAK

Bakan Fidan’ın temaslarında ayrıca Avrupa Birliği’nin güvenlik ve savunma girişimlerinin NATO ile yakın eşgüdüm içinde yürütülmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Pakistan’ın arabuluculuğunda sürdürülen müzakereler ile ’na ilişkin gelişmelerin de ele alınacağı bildirildi.

