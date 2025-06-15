Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 24 saatte ikinci telefon görüşmesini gerçekleştirdi. İki lider, İran ve İsrail arasındaki çatışma hakkında konuştu. Erdoğan görüşmede çatışmaların sona erdirilmesi, bölgede barışın tesisine yönelik Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını belirtti