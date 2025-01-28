Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Emniyetten açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği iddia edilen bir kişi tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sözleri sarf eden kişinin N.K. olduğu belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret ettiği iddia edilen bir kişinin tutuklandığını açıkladı.
EMNİYET DUYURDU!
EGM'nin yaptığı bilgilendirmede, sosyal medya platformlarında paylaşılan bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ve iftira içeren ifadelerde bulunan kişinin N.K. olduğu belirlendiği ifade edildi.
Açıklamada, "Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.