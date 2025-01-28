Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Emniyetten açıklama geldi

28 Ocak 2025 00:28 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 00:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği iddia edilen bir kişi tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sözleri sarf eden kişinin N.K. olduğu belirtildi.