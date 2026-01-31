Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin 31 Ocak tarihli Hasan Suver Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atandı. Suver eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Malta Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Barkın Kayaoğlu atandı.

Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Bilgin Özkan getirildi.

DİYANET'TE ATAMALAR



Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 13 ili kapsayan atamalar yapıldı.

- İzmir İl Müftülüğüne, Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu,

- Gaziantep İl Müftülüğüne, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök,

- Mersin İl Müftülüğüne, Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa Topal,

- Amasya İl Müftülüğüne, Muş İl Müftüsü İbrahim Yavuz,

- Muş İl Müftülüğüne, Nurullah Koçhan,

- Kırıkkale İl Müftülüğüne, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan,

- Kahramanmaraş İl Müftülüğüne, Hasan Hüseyin Güller,

- Tekirdağ İl Müftülüğüne, Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç,

- Çanakkale İl Müftülüğüne, Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu,

- Hatay İl Müftülüğüne, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek,

- Bilecik İl Müftülüğüne, Ahmet Aktürkoğlu,

- Adıyaman İl Müftülüğüne, Mustafa Düzgüney,

- Şırnak İl Müftülüğüne, Arif Yeşiloğlu atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIKLARINDA ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli görevden alınırken; Konya İl Müdürlüğüne Yozgat İl Müdürü Arif Topal , Kilis İl Müdürlüğüne Kahramanmaraş İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ve Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Kilis İl Müdürü Emre Çalğan atandı.

Adalet Bakanlığı’nda açık bulunan Adalet Başmüfettişliğine İbrahim Atakur atanırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Başmüfettişliklere Soner Uluay ve Zülküf Temin getirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Yusuf Soner Çiftçioğlu atandı.

Adli Tıp Kurumu Onuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Hüseyin Çağrı Şahin getirildi.