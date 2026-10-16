Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama ve görevden alma! Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Can Atilla oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Barış Salcan görevden alınarak yerine Can Atilla atandı. Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Kosova nezdinde Büyükelçi olan Sabri Tunç Angılı getirildi. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz, Vakıflar Genel Müdür Yardımcılığına ise Suat Faruk Giray atandı. Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık'ın yerine Pervin Oymak atandı. TBMM Kararı ile KVKK'da boş bulunan iki üyeliğe AK Parti adayları Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay seçildi.

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Barış Salcan görevden alındı ve kurumun yeni Genel Müdürü Can Atilla oldu.

DIŞ POLİTİKA VE EŞGÜDÜM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne, Kosova Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı atandı.

SGK EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alındı, yerine Pervin Oymak getirildi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Suat Faruk Giray atandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim getirildi.

DİĞER ATAMALAR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevden alınırken, Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Göktuğ Bağlı atandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Kutluhan Taşkın atandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan VI. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, IX. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Açıkgöz atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş atandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Selami Yapıcı atanırken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Ertuğrul Karatay atandı.

KVKK ÜYELİĞİNE AK PARTİ'DEN 2 İSİM

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda (KVKK) boş bulunan 2 üyelik için, AK Parti’nin adayları Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay’ın üyeliklere seçilmesi TBMM Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlandı.