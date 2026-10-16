Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak duyuruldu.

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HABERİN ÖZETİ Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı. Atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 1971 Kocaeli doğumlu Bekir Bayrakdar, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2019 yılından bu yana Gelir İdaresi Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Bayrakdar'ın Yeminli Mali Müşavirlik sertifikası ile Bağımsız Denetçilik lisansı bulunmaktadır. Bayrakdar ayrıca 1 Mayıs 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Erdoğan'ın kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı.

BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?

1971 yılında Kocaeli’nde doğan Bekir Bayrakdar, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Bayrakdar, 1996-2004 yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığında sırasıyla Hesap Uzman Yardımcısı ve Hesap Uzmanı olarak, 2004-2008 yılları arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında Defterdar Yardımcısı Vekili, Gelir İdaresi Grup Müdürü Vekili ve Vergi Dairesi Başkanı Vekili olarak, 2008-2014 yılları arasında İstanbul Defterdarlığında Defterdar olarak, 2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürlüğünde Genel Müdür olarak, 2015-2019 yılları arasında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2019 yılından bu yana Gelir İdaresi Başkanı olarak görev yapmıştır.

Bekir Bayrakdar, 2008-2010 yılları arasında Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.‘de, 2010-2014 yılları arasında Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.‘de, 2014-2019 yılları arasında ADABANK A.Ş.’de, 2019-2023 yılları arasında TAKASBANK A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Bayrakdar’ın Yeminli Mali Müşavirlik sertifikası ve Bağımsız Denetçilik lisansı bulunmaktadır.

Bekir Bayrakdar ayrıca 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.