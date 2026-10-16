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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 01:03

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı. Bayrakdar'ın yeni görevi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 01:03

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak duyuruldu.

HABERİN ÖZETİ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı.
Atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
1971 Kocaeli doğumlu Bekir Bayrakdar, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.
2019 yılından bu yana Gelir İdaresi Başkanı olarak görev yapmaktaydı.
Bayrakdar'ın Yeminli Mali Müşavirlik sertifikası ile Bağımsız Denetçilik lisansı bulunmaktadır.
Bayrakdar ayrıca 1 Mayıs 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Erdoğan'ın kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı. 

BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?

1971 yılında ’nde doğan Bekir Bayrakdar, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı

Bayrakdar, 1996-2004 yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığında sırasıyla Hesap Uzman Yardımcısı ve Hesap Uzmanı olarak, 2004-2008 yılları arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında Defterdar Yardımcısı Vekili, Gelir İdaresi Grup Müdürü Vekili ve Vergi Dairesi Başkanı Vekili olarak, 2008-2014 yılları arasında İstanbul Defterdarlığında Defterdar olarak, 2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürlüğünde Genel Müdür olarak, 2015-2019 yılları arasında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2019 yılından bu yana Gelir İdaresi Başkanı olarak görev yapmıştır.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı

Bekir Bayrakdar, 2008-2010 yılları arasında Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.‘de, 2010-2014 yılları arasında Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.‘de, 2014-2019 yılları arasında ADABANK A.Ş.’de, 2019-2023 yılları arasında TAKASBANK A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Bayrakdar’ın Yeminli Mali Müşavirlik sertifikası ve Bağımsız Denetçilik lisansı bulunmaktadır.

Bekir Bayrakdar ayrıca 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

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#erdoğan
#Kocaeli
#merkez bankası
#Resmî Gazete
#Bekir Bayrakdar
#Gündem
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