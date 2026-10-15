Kocaeli'de eğitime bir gün daha ara verildi: Kamu çalışanları için de açıklama geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kocaeli'de etkisini sürdürmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitime bir gün ara verildi.
Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte sağanağın yarın etkisini azalarak da olsa sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelin, mesaisi zorunlu olanlar hariç olmak üzere bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.