Kocaeli'de etkisini sürdürmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitime bir gün ara verildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kocaeli'de eğitime bir gün daha ara verildi: Kamu çalışanları için de açıklama geldi Kocaeli'de etkisini sürdürmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitime bir gün ara verildi. Kocaeli Valiliği, meteorolojik verilere göre sağanağın ilde etkisini azalarak da olsa sürdüreceğini değerlendirdi. Kamu kurumlarında görev yapan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel idari izinli sayılacak. Rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel idari izinli olacak. 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel de mesaisi zorunlu olanlar hariç idari izinli olacak.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte sağanağın yarın etkisini azalarak da olsa sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtildi.

KAMU ÇALIŞLARI İÇİN DE AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelin, mesaisi zorunlu olanlar hariç olmak üzere bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.