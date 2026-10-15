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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:43

Kocaeli'de eğitime bir gün daha ara verildi: Kamu çalışanları için de açıklama geldi

Son dakika haberi: İstanbul'u kasıp kavuran sağanak yağış ve fırtına Kocaeli'de de etkisini gösterdi. Şiddetli sağanak nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Kocaeli'de eğitime bir gün daha ara verildi: Kamu çalışanları için de açıklama geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:43

'de etkisini sürdürmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitime bir gün ara verildi.

HABERİN ÖZETİ

Kocaeli'de eğitime bir gün daha ara verildi: Kamu çalışanları için de açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Kocaeli'de etkisini sürdürmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitime bir gün ara verildi.
Kocaeli Valiliği, meteorolojik verilere göre sağanağın ilde etkisini azalarak da olsa sürdüreceğini değerlendirdi.
Kamu kurumlarında görev yapan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel idari izinli sayılacak.
Rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel idari izinli olacak.
10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel de mesaisi zorunlu olanlar hariç idari izinli olacak.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Kocaeli'de eğitime bir gün daha ara verildi: Kamu çalışanları için de açıklama geldi

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte sağanağın yarın etkisini azalarak da olsa sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Kocaeli'de eğitime bir gün daha ara verildi: Kamu çalışanları için de açıklama geldi

KAMU ÇALIŞLARI İÇİN DE AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelin, mesaisi zorunlu olanlar hariç olmak üzere bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

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ETİKETLER
#Kocaeli
#16 Ekim
#kamu kurumları
#Eğitim Kurumları
#Kocaeli Valiliği
#Gündem
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